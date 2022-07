DIO PERDONA, BERGOGLIO NO! - IL PAPA AVREBBE AUTORIZZATO LE INTERCETTAZIONI SEGRETE SULL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO ITALIANO RAFFAELE MINCIONE, ACCUSATO DI AVER FRODATO IL VATICANO DI CENTINAIA DI MILIONI DI DOLLARI - IL PONTEFICE HA PERMESSO AGLI INVESTIGATORI DI INTERCETTARE I TELEFONI, INTERCETTARE E-MAIL E ARRESTARE CHIUNQUE SENZA DOVER ATTENDERE L’APPROVAZIONE DEI GIUDICI BRITANNICI...

Secondo quanto riferito da documenti trapelati, papa Francesco avrebbe autorizzato le intercettazioni segrete sull’intermediario finanziario italiano Raffaele Mincione, accusato di aver frodato il Vaticano di centinaia di milioni di dollari. Papa Francesco ha permesso agli investigatori di intercettare i telefoni, intercettare e-mail e arrestare chiunque senza dover attendere l’approvazione dei giudici britannici.

Questi poteri sono stati utilizzati dall’Ufficio del Promotore di Giustizia del Vaticano per prendere di mira Mincione, un gestore di fondi che avrebbe truffato il Vaticano nel mezzo di un’impresa immobiliare di circa 350 milioni di dollari. Lo scandalo è legato a un ingente investimento vaticano in un ex magazzino di Harrod’s a Londra, che avrebbe dovuto essere convertito in appartamenti di lusso.

CHI È RAFFAELE MINCIONE?

Raffaele Mincione ha fondato nel 2009 il Gruppo WRM, il cui sito web afferma che il suo “ethos è quello di ottenere risultati stabili e di lungo termine per i propri investitori attraverso un approccio pratico, adottando così una strategia attivista e orientata al valore nella gestione di i suoi investimenti. Il Gruppo è ben posizionato per accedere, gestire e creare valore da asset illiquidi, turnaround e situazioni distressed e adotta strategie che cercano di ottimizzare le asimmetrie di mercato o il mispricing temporaneo, investendo sull’intera struttura del capitale delle società target”.

“Con oltre 20 anni di esperienza nella gestione degli investimenti e nel settore bancario, Raffaele ha iniziato la sua carriera in Goldman Sachs International presso il desk vendite Italian Fixed Income”, afferma il gruppo di Mincione. “Si è poi trasferito a Nomura International e successivamente negli uffici di Merrill Lynch a Londra e New York, dove è stato responsabile della copertura europea e latinoamericana”. Negli ultimi dieci anni ha inoltre ricoperto il ruolo di senior advisor e consigliere di amministrazione di primarie società di investimento, tra cui banche e primari gruppi industriali,

Ora sotto processo nella Città del Vaticano per reati finanziari, Mincione ha precedentemente intentato una causa contro la banca svizzera che ha organizzato con lui l’investimento del Vaticano. Il gruppo WRM ha affermato che Credit Suisse e Citco “non hanno divulgato informazioni cruciali sull’origine del denaro che hanno utilizzato per sottoscrivere il comparto WRM Group, al fine di nascondere l’esatta origine dei fondi nel quadro del rapporto tra Credit Suisse, Citco e il Vaticano”. È stato accusato di reati finanziari. Il gestore degli investimenti, che ha venduto al Vaticano l’edificio al 60 di Sloane Avenue, ha affermato che le perdite sull’investimento immobiliare sono colpa del Vaticano.

La legge vaticana è stata modificata dal papa nell’aprile 2021, consentendo a leader religiosi come cardinali e vescovi di essere processati davanti ai tribunali vaticani a guida civile. In seguito Francesco avrebbe ordinato “l’adozione di strumenti tecnologici idonei all’intercettazione di dispositivi fissi e mobili, nonché qualsiasi altra comunicazione, anche elettronica”, affermano i documenti trapelati. “Tali poteri possono essere esercitati nei confronti di soggetti le cui attività di comunicazione siano ritenute utili allo svolgimento delle indagini”.

Le autorità vaticane e la polizia italiana hanno sequestrato i telefoni e il computer di Mincione settimane dopo, in un hotel a Roma dove era in vacanza. Il suo avvocato ha affermato di essere stato messo sotto sorveglianza.

