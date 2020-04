DOV’È ROCCO? - QUEL PISELLONE DI SIFFREDI È IN QUARANTENA A BUDAPEST, IN UNGHERIA - VISTO CHE ANCHE LA SUA ATTIVITÀ DI PRODUTTORE-ATTORE SI È FERMATA, PER LA PRIMA VOLTA È SOLO PER LA MOGLIE: “SÌ, MA NON CI SONO MOLTO ABITUATO, O MEGLIO MI ERA CAPITATO SOLO UN'ALTRA VOLTA, QUANDO SONO ANDATO ALL'ISOLA DEI FAMOSI, E PER 15 GIORNI NON HO SCHIACCIATO CHIODO. MAI STATO COSÌ COMPRESSO…”