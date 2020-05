DIO SALVI GLI SCAZZI DEGLI INGLESI – MENTRE IL MONDO È IMPEGNATO A CAPIRE COME TIRARSI FUORI DA UNA PANDEMIA, L’INGHILTERRA SI DIVIDE SUGLI ''SCONES'' – GLI CHEF REALI HANNO PUBBLICATO LA RICETTA E SI È APERTO UN DIBATTITO TRA COLORO CHE SOSTENGONO CHE PRIMA CI VADA LA MARMELLATA E DOPO LA CREMA, E VICEVERSA – MA I SUDDITI NON RIESCONO A METTERSI D’ACCORDO NEMMENO SULLA PRONUNCIA…

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

È un dibattito esistenziale che da anni spacca in due l' Inghilterra: e non si tratta della Brexit. È una questione ben più decisiva (almeno secondo gli inglesi): durante l' afternoon tea, il tè del pomeriggio, sugli scones, le focaccine dolci che lo accompagnano, si deve mettere prima la crema o prima la marmellata?

È una diatriba affrontata senza esclusione di colpi: ma adesso, a sorpresa, è scesa in campo la regina (più o meno). E ha fatto pendere la bilancia dalla parte dei sostenitori del «prima la crema», suscitando l' inevitabile indignazione del «partito della marmellata».

È successo che gli chef reali hanno pubblicato la ricetta seguita per preparare gli scones che vengono serviti durante i garden party a Buckingham palace: un gesto che voleva essere di considerazione verso i sudditi, visto anche che tutti i ricevimenti a Palazzo sono stati annullati causa pandemia.

Ma la foto che accompagnava i consigli era inequivocabile: sopra lo scone c' era prima uno strato di crema (che è in realtà una specie di panna rappresa) e poi uno di marmellata.

Apriti cielo: «Vergogna, avete fatto le cose al contrario!», è stato uno dei commenti lasciati sulla pagina Instagram della famiglia reale. «Prima la marmellata! - ha tuonato un altro -. Il duca e la duchessa di Cornovaglia (cioè Carlo e Camilla) sarebbero inorriditi!» (e questo perché la versione con la marmellata «sotto» viene dalla Cornovaglia, mentre quella che mette prima la crema origina dal Devon). Ma gli avversari hanno esultato: «Più ufficiale di così non si può: non vorrete dar torto alla regina!». E così continuando, a colpi di focaccine.

Come ha osservato il Telegraph , che alla polemica ha dedicato un editoriale, gli inglesi non riescono a mettersi d' accordo neppure su come pronunciare la parola scone (alcuni dicono la o come nel nostro «cono», altri dicono scoun ): figuriamoci quando si tratta di decidere come servirli. Tutto sommato, un modo per distrarsi di questi tempi: a very English scandal .

