TRA DIRE E FARE C'È DI MEZZO IL…CONTRAFFARE! - MOLTI UTENTI DI TIKTOK VENDONO E ACQUISTANO PRODOTTI CONTRAFFATTI IN BARBA ALLE LINEE GUIDA DELLA PIATTAFORMA, CHE VIETANO ESPLICITAMENTE IL COMMERCIO DI MERCI TAROCCATE - I CREATOR PRESENTANO CAPI DI ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI DI OGNI GENERE NELLA SEZIONE "LIVE" DEL SOCIAL NETWORK, CON DEI LINK A UN NUMERO DI WHATSAPP PER FINALIZZARE L'ORDINE E PROCEDERE AL PAGAMENTO...

Estratto dell'articolo di VDS per il "Fatto quotidiano"

“Non consentiamo l’acquisto, la vendita, il commercio o il sostegno di merci contraffatte su TikTok”: è scritto molto chiaramente nelle linee guida della piattaforma […]. Eppure, […] nella sezione “Live” del social network […] si vendono borse e vestiario contraffatti di grandi marchi della moda.

“Sono tutti original quality” ci tiene a precisare la voce fuori campo. Sullo sfondo montagne di borse, cinture, foulard e cappellini marchiati Louis Vuitton, Prada, Gucci, Moschino, Chanel, Fendi. Gli utenti chiedono informazioni e costo: “Cento euro, escluse spese di spedizione”, la risposta. […] “Inclusa scatola, dust bag, garanzia e tutto” vengono rassicurati. In sovrimpressione, un numero di telefono per effettuare l’“ordine su Whatsapp”.

Lì accade tutto: si ordina da zero oppure ci si identifica come l’utente che ha scritto pubblicamente in live e si procede al pagamento, alla consegna dell’indirizzo e, poi, all’attesa. Quando non è una truffa, alla fine la merce arriva pure. Molti rimandano anche ai profili Instagram e Facebook.

Il problema è la difficoltà nel porre un freno a un fenomeno colabrodo. […] ma le notizie di arresti e sequestri sono costanti. […] Qualche mese fa, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc), sui dati elaborati nella statistica del 2023 sulla contraffazione e pirateria alla frontiera svizzera, ha spiegato che se i capi intercettati alla dogana per tutto l’anno fossero stati originali, avrebbero avuto un valore di 49 milioni di franchi, circa 50 milioni di euro. Inoltre, gli interventi sono stati circa 8 mila, praticamente il doppio dell’anno precedente. Destinazione: prevalentemente vendita attraverso i social network.

Questo tipo di Live, però, non riguarda solo la vendita di merce contraffatta. […] C’è chi improvvisa delle “pesche alla cieca”: si compra a scatola chiusa, chissà cosa arriverà. Anche in questo caso, le linee guida sono chiare: non è possibile il mercato “nero” o “grigio” e per vendere o guadagnare esistono degli strumenti appositi che mette a disposizione la piattaforma. I piazzisti 3.0 sfuggono ai rilievi: difficile sapere se hanno tutte le carte in regola. Unica certezza: bloccato uno, ne nascono altri cento.