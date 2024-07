DIRIGE L’ORCHESTRA, PATRIZIA SCURTI! – DURANTE IL VIAGGIO IN CINA, LA PREMIER È ANDATA A CENA INSIEME ALLA FIGLIA IN UN RISTORANTE DI PECHINO, DOVE È STATA ACCOLTA DA UN GRUPPO DI DANZATRICI CHE INTONAVANO UNA CANZONCINA – LA SEGRETARIA DELLA MELONI HA SGUAINATO IL CELLULARE COME UNA TURISTA E HA INIZIATO A MUOVERE IL BRACCIO (DESTRO) COME SE DIRIGESSE IL CORO – LE POLEMICHE PER LA SCELTA DEL LOCALE - VIDEO

GUARDA IL VIDEO QUI

Da www.repubblica.it

giorgia meloni in cina 1

Giorgia Meloni, divertita, ha partecipato insieme alla figlia a una cena a Pechino tra danze e canti tradizionali. La premier si è alzata per riprendere con lo smartphone la festa attorno a lei. Ma la scelta di un ristorante famoso per cucina imperiale, ispirato allo stile della dinastia Qing, ha indignato molti utenti in rete, che hanno ricordato la tragica storia della Cina di quel periodo

IL VIAGGIO DI GIORGIA MELONI IN CINA giorgia meloni in cina 2 IL VIAGGIO DI GIORGIA MELONI IN CINA IL VIAGGIO DI GIORGIA MELONI IN CINA IL VIAGGIO DI GIORGIA MELONI IN CINA IL VIAGGIO DI GIORGIA MELONI IN CINA giorgia meloni in cina 3 giorgia meloni in cina