I DIRITTI DEI LAVORATORI? BUTTATI NEL CESSO – LA DIRETTRICE DEL SUPERMERCATO “MD” DI BRANDIZZO, IN PROVINCIA DI TORINO, HA VIETATO ALLE CASSIERE DI ANDARE IN BAGNO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI PAUSA. IL VOCALE ALLE DIPENDENTI: “BASTA RAGAZZE, MI AVETE ROTTO! PIUTTOSTO FATEVELA ADDOSSO! TRANNE NEI CASI IN CUI VI STATE PISCIANDO ADDOSSO O AVETE IL CICLO…” – DOPO LE PROTESTE DEI SINDACATI, LA DIRETTRICE È STATA SOSPESA

1 - BAGNO VIETATO, PRESIDIO DEI LAVORATORI MD NEL TORINESE

supermercato md a brandizzo - torino

(ANSA) - In corso a Brandizzo (Torino), davanti al supermercato MD, il presidio organizzato dal sindacato Uiltucs di Ivrea per protestare contro le condizioni di lavoro all'interno del punto vendita. Il caso è esploso dopo che in una chat delle dipendenti, la store manager del negozio di Brandizzo ha minacciato di vietare l'utilizzo della toilette

alle cassiere utilizzando nei loro confronti toni gravi e parole estremamente pesanti.

Davanti al negozio si sono date appuntamento anche alcune ex dipendenti che hanno raccontato le loro esperienze. "Abbiamo chiesto al sindaco di Brandizzo di farsi parte attiva nei confronti di MD per riuscire a portarli al tavolo - dice Francesco Sciarra della UilTucs Ivrea - dopo tutto quello che è successo non si può pensare di risolvere la vicenda con i cinque giorni di sospensione della direttrice".

2 - L'audio shock della direttrice del supermercato MD di Brandizzo: «Vietato andare in bagno, fatevela addosso!»

Estratto dell’articolo di Federica Riso per https://torinocronaca.it/

presidio lavoratori al supermercato md a brandizzo - torino

«Basta, mi avete rotto! Da oggi è vietato andare in bagno fuori dal quarto d'ora di pausa: piuttosto fatevela addosso!». La direttrice del supermercato MD di Brandizzo, Luana Perna, in un vocale di tre minuti e mezzo, ha espresso così la sua frustrazione nei confronti delle dipendenti, vietando loro di utilizzare il bagno fuori dal quarto d'ora di pausa previsto.

La direttrice ha rivolto il suo messaggio principalmente alle lavoratrici, utilizzando un linguaggio sessista e volgare. «Allora ragazze, buongiorno» ha esordito Luana Perna, per poi proseguire con una serie di insulti e minacce. «Tranne nei casi in cui vi state pis*iando addosso o avete il ciclo o vi state ca*ando addosso, in bagno non si va più» ha aggiunto, alzando ulteriormente i toni.

supermercato md a brandizzo - torino

Il sindacato Uiltucs di Ivrea ha richiesto un incontro con la direzione di MD per discutere temi cruciali legati all'organizzazione e alla sicurezza sul lavoro, nonché le dinamiche relazionali all'interno del punto vendita. […]

La neo eletta sindaca di Brandizzo, Monica Durante, ha espresso la sua indignazione per quanto accaduto. «Se i fatti sono confermati, per come raccontati, ritengo che questo sia un fatto gravissimo che lede i diritti e la dignità delle lavoratrici. Non può passare un'organizzazione del lavoro di questo tipo» ha dichiarato, aggiungendo di essersi attivata contattando il sindacalista della CISL, Francesco Sciarra, per approfondire la questione.

cassiera supermercato supermercato md a brandizzo - torino