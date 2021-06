I TORY PRENDONO BORIS PER LE CORNA – ALTRO CHE “GLOBAL BRITAIN”: JOHNSON RICEVE JOE BIDEN AL G7 IN CORNOVAGLIA MA IL CLIMA NEL SUO PARTITO NON È DEI MIGLIORI. I CONSERVATORI SONO MOLTO INCAZZATI PER IL TAGLIO AI FONDI PER GLI AIUTI INTERNAZIONALI. E POI C’È LA QUESTIONE IRLANDA DEL NORD DA RISOLVERE CON L’EUROPA: LE TENSIONI TRA LONDRA E BRUXELLES SONO AI MASSIMI STORICI. E BIDEN HA ORIGINI IRLANDESI…