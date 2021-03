Dagonews

astrazeneca

I medici, i virologi e gli esperti variamente intervistati che assicurano la bontà e sicurezza del vaccino AstraZeneca, se vaccinati, non sono stati vaccinati con AstraZeneca ma con Pfizer-Biontech. Dunque, sarebbe un buon esempio che i primi a vaccinarsi con AstraZeneca fossero proprio il ministro Speranza, i medici dell’Ema, i loro familiari ecc ecc… se non ancora vaccinati (ce ne sono?).

Vediamo cosa deve firmare un cittadino che viene chiamato a sottoporsi al vaccino AstraZeneca. Il modulo dell’informativa ha almeno cinque passaggi inquietanti.

1 “Al momento sono disponibili dati limitati sull’efficacia di Covid-19 Vaccine AstraZeneca in soggetti di età pari o superiore ai 55 anni”: e allora perché lo si è esteso fino a 65?

ASTRAZENECA DONNA RICOVERATA A NAPOLI

2 “Il vaccino potrebbe non proteggere completamente Tutti coloro che lo ricevono. Infatti, l'efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche dopo due dosi di vaccino è del 59,5% e potrebbe essere inferiore in persone con comorbosità e problemi immunitari”. Dopo due dosi si è protetti al 59,5%: ma è una percentuale di protezione significativa?

3 “Il vaccino può causare reazioni avverse. Molto comuni sono: dolorabilità, malessere, brividi e febbre, mal di testa, nausea e dolore alle articolazioni. Comuni sono: tumefazione, febbre, vomito o diarrea”: quindi è comune stare poco bene dopo la somministrazione.

4 “L'elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi”: quindi non si escludono altri effetti indesiderati.

vaccino astrazeneca

5 “Non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza”: non si sa nulla del futuro.

Domanda: ma come può un cittadino firmare in coscienza e tranquillità un simile modulo che gli chiede di assumersi tutti questi rischi? Se il vaccino AstraZeneca è sicuro, come ripetono fino alla noia i cosiddetti esperti, perché non se lo somministrano a loro stessi e perché fanno firmare questo modulo di scarico delle responsabilità?

passaggi controversi vaccino astrazeneca 4 2 solo il 59 di protezione

passaggi controversi vaccino astrazeneca 9 passaggi controversi vaccino astrazeneca 1 passaggi controversi vaccino astrazeneca