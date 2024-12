DISCO INFERNO - NICOLA SGANAPPA, 22 ANNI, È MORTO SABATO SCORSO DOPO UNA SERATA PASSATA NELLA DISCOTECA "SPAZIO NOVECENTO", NEL QUARTIERE EUR DI ROMA - IL RAGAZZO È STATO TROVATO, ALLE 3 DI NOTTE, ACCASCIATO SU UN MARCIAPIEDE FUORI DAL LOCALE: SI IPOTIZZA UN ARRESTO CARDIACO DOVUTO ALL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - LA MADRE DEL RAGAZZO: "SE AVESSERO CHIAMATO SUBITO L'AMBULANZA FORSE MIO FIGLIO SI SAREBBE POTUTO SALVARE" - LA POLIZIA VALUTA LA CHIUSURA DELLA DISCOTECA

Estratto dell'articolo di Luisa Urbani, Valeria Di Corrado per "Il Messaggero"

«Se avessero chiamato subito l'ambulanza forse mio figlio si sarebbe potuto salvare». Un dubbio che tormenta e logora Maria Angela Santini, la madre di Nicola Sganappa, il 22enne morto nella notte tra venerdì e sabato all'Eur. Maria Angela, che ieri è arrivata nella Capitale per il riconoscimento della salma, è disperata e si chiede come sia possibile che suo figlio, partito dall'Umbria per trascorrere una serata a Roma con gli amici, non sia mai più tornato a casa.

E se lo chiedono anche gli agenti del Commissariato di Tor Carbone che ora indagano sull'accaduto. La Procura ipotizza il reato di "morte come conseguenza di altro reato", al momento contro ignoti. E il reato "a monte" potrebbe essere proprio l'omissione di soccorso.

Le indagini sono concentrate sui quei 200 metri di strada che dividono la discoteca dove Sganappa era andato con i compagni dal punto in cui poi è stato trovato, quasi in fin di vita. «Da solo, accasciato sul marciapiede in viale della Civiltà del Lavoro», ha poi raccontato alla polizia chi ha chiamato i soccorsi nella speranza di riuscire a salvare il ragazzo. Ma non c'è stato nulla da fare: nonostante abbiano provato a rianimarlo per quasi 50 minuti è morto su quel marciapiede. Senza neppure il cellulare e il cappotto rimasto nel guardaroba del locale.

Elementi che fanno pensare a un'uscita improvvisa dalla festa. Ma cosa sia successo nelle ore precedenti alla sua morte ancora non è chiaro. Così come non è chiaro se il 22enne sia andato via da solo o sia stato accompagnato da un amico della comitiva o magari da qualcuno che lavorava nel locale. Dubbi che verranno chiariti solo dopo l'analisi delle telecamere di videosorveglianza della discoteca, di cui il pm Attilio Pisani ha chiesto l'acquisizione.

La festa è stata interrotta dall'intervento della polizia che, poco prima della morte di Sganappa, era entrata nel locale per un controllo di routine facendolo chiudere per il mancato rispetto della capienza.

Sulla discoteca ora sono in corso accertamenti amministrativi e non si esclude che possa essere disposto il sequestro. Presto verranno sentiti di nuovo anche gli amici che erano arrivati a Roma insieme al 22enne originario di Baschi, un piccolo comune in provincia di Terni. Partiti con il treno sono scesi a Tiburtina e, dopo una rapida cena, si sono diretti all'Eur per la serata, iniziata poco dopo la mezzanotte. Intorno alle 2 di notte avrebbero perso di vista Nicola e avrebbero provato a telefonargli più volte, ma inutilmente fino a che non sono stati avvertiti della sua morte. [...]

Secondo gli amici avrebbe bevuto «solo qualche drink» e non faceva uso di sostanze stupefacenti, ma il ragazzo è stato trovato con le pupille degli occhi molto dilatate. Non si esclude dunque che possa anche aver assunto delle droghe. Ipotesi che solo gli esami tossicologici potranno chiarire. Quel che è certo è che sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. [...]

Estratto dell'articolo di Marco Carta per www.repubblica.it

È morto dopo una serata in discoteca. La tragedia risale alla notte di sabato scorso, quando un giovane di 22 anni, Nicola Sganappa, è stato trovato accasciato su un marciapiede dell’Eur, intorno alle 3 di notte. Nonostante l’intervento immediato della polizia e del 118, i tentativi di rianimarlo, durati circa 50 minuti, sono stati inutili, e il ragazzo è deceduto sul posto. Non si esclude possa aver assunto sostanze stupefacenti. [...]

Nicola Sganappa era originario di Baschi, in provincia di Terni. Si trovava a Roma insieme a un gruppo di amici. Sabato notte è stato trovato in terra in viale della Civiltà del Lavoro, vicino a due locali noti per gli eventi del fine settimana. Le indagini della polizia sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Il giovane aveva partecipato a una serata nella nota discoteca Spazio Novecento, una festa interrotta in anticipo a causa di un intervento della Polizia per sovraffollamento. Per questo, al termine dei controlli di carattere amministrativo, che hanno riguardato tra l'altro il rispetto della capienza del locale, la questura di Roma presenterà la richiesta all'autorità giudiziaria per un'eventuale chiusura.

[...] Tra le possibilità, si ipotizza un arresto cardiaco dovuto all’uso di sostanze stupefacenti. Anche perché il giovane aveva le pupille visibilmente dilatate. A destare ulteriori sospetti è il fatto che Sganappa sia stato trovato da solo.

A fornire risposte più precise sulle cause del decesso sarà l’autopsia disposta dal magistrato. Intanto il sindaco di Baschi Damiano Bernardi ha proclamato il lutto cittadino. [...]