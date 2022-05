DISNEY WORLD E' DIVENTATO ROBA DA RICCHI - NEGLI USA UNA FAMIGLIA DI QUATTRO PERSONE HA SPESO PIÙ DI OTTOMILA EURO PER UNA VACANZA DI CINQUE GIORNI NEL PARCO DIVERTIMENTI: "TROPPO AFFOLLATO, OSCENAMENTE COSTOSO” - IL COLOSSO AMERICANO HA AUMENTATO VERTIGINOSAMENTE I PREZZI DEI SUOI PARCHI PER ATTRARRE UN PUBBLICO DI TARGET SUPERIORE – L’AUMENTO C’È STATO ANCHE PER COLPA DI HARRY POTTER…

Dagotraduzione da Daily Mail

Fino a poco tempo fa, andare in vacanza a Disney World era un classico della famiglia media americana, ma negli ultimi anni i prezzi dei biglietti sono saliti a cifre da capogiro, tanto che oggi Disney World è diventato un divertimento da ricchi.

Fox News Digital riporta la testimonianza di una famiglia di quattro persone che ha sborsato 8.480 dollari (quasi 8000 euro) per una vacanza di cinque giorni nel parco divertimenti che contando il biglietto aereo, sono saliti a oltre 10.000 dollari.

«Sento che la Disney sta valutando le persone», ha detto la mamma, che non è stata nominata. «La famiglia americana media può davvero permetterselo?».

«I miei figli pensavano che la Disney fosse magica e quindi per me ne è valsa la pena, ma non è la stessa Disney che era», ha detto la donna, che faceva viaggi a Disney World da quando aveva 6 anni, e ora ne ha 39.

La politica dei vertici Disney è quella di aumentare il prezzo del cibo, eliminare gli sconti sui costi nei parchi a tema e la navetta gratuita dall'aeroporto e il parcheggio gratuito. Eliminata anche l'opzione gratuita per saltare le code, sostituita con un servizio a pagamento.

post di famiglie della classe media deluse dagli aumenti di prezzi di disney world

Tutto ciò sta aumentando la compressione delle famiglie attente al budget poiché il censimento degli Stati Uniti mostra che la famiglia media guadagna 67.521 dollari all'anno nel 2020. (Circa 63mila euro)

I prezzi al Walt Disney World sono aumentati dal 2 al 6% in più rispetto a un anno fa. Il servizio di autobus gratuito dall'aeroporto principale di Orlando ora costa da 30 a 60 dollari a persona per andare e tornare dal resort.

Le tariffe per il parcheggio che si applicano sul terreno di proprietà del resort vanno da 15 a 25 dollari al giorno. Anche i prezzi del menu sono aumentati su tutta la linea, con una singola tazza di caffè che costa 3,49 dollari e un singolo churro 6,39 dollari. E i resort più economici in loco costano più di 200 dollari al giorno (187 euro).

Quando Magic Kingdom è stato aperto per la prima volta nel 1971, il costo per l'ingresso era di 3,50 dollari per gli adulti e 1 dollaro per i bambini, secondo Market Watch. A quel tempo, Jason Cochran, redattore capo di Frommers.com, spiegò: «Non erano del tutto sicuri che avrebbero portato le persone a viaggiare in Florida, quindi l'ammissione generale era piuttosto bassa».

E, ha detto, «Walt Disney voleva che fosse come Disneyland in California, dove "tutti potevano entrare, indipendentemente dal livello di reddito in cui ti trovavi, e quindi tutto aveva un prezzo di conseguenza"».

Ma negli anni 2010, riporta il Wall Street Journal, Disney World ha iniziato ad aumentare i prezzi dei suoi biglietti a circa il doppio del tasso di inflazione mentre cercava di competere con gli Universal Studios, che hanno aperto il suo Wizarding World of Harry Potter nel 2016.

Ora, però, sembra corteggiare una clientela di classe superiore. Molti hanno espresso la loro frustrazione su Twitter, con una donna che ha scritto di aver cancellato il suo prossimo viaggio a Disney World. «Vado a prendermi una pausa dal nostro posto preferito per un po', per quanto mi renda triste».

Heidi S. Kulesh ha anche scritto che non è il Disney World che amava negli anni '90, dicendo «Quello è sparito». Ha detto che ora è «troppo affollato, oscenamente costoso, così tanto lavoro e pianificazione solo per PROVARE e godersi una giornata al parco», aggiungendo che «veniva almeno una volta all'anno», ma non intende più tornarci.

