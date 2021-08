DISOCCUPATI PER SCELTA - PIU' DI UN TERZO DEI GIOVANI AMERICANI VUOLE CAMBIARE MESTIERE, E A GIUGNO IL 2,7% DEI LAVORATORI SI E' DIMESSO - LA TENDENZA RIGUARDA SOPRATTUTTO I MILLENNIALS, CHE HANNO TRA I 25 E I 40 ANNI: CON I RISPARMI MESSI DA PARTE, SI PRENDONO UNA PAUSA PER IMPARARE NUOVE COMPETENZE, FARE RETE E SVILUPPARE IL LORO POTENZIALE CREATIVO. È LA "YOLO" ECONOMY, BELLEZZA (DALL'INGLESE "YOU ONLY LIVE ONCE", SI VIVE UNA VOLTA SOLA)

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Tessa Raden

Durante gli anni della recessione del 2007-09 si sono lanciati in nuove carriere, e di recente hanno fatto passi da gigante nelle loro capacità di guadagno. Ma adesso alcuni giovani professionisti lasciano il lavoro senza avere un piano B.

Dopo diversi anni di lavoro e con un un po’ di risparmi in banca, si stanno prendendo una pausa per imparare nuove competenze, fare rete e sviluppare il loro potenziale creativo prima di finire incastrati in un altro percorso lavorativo.

Tessa Raden, 33 anni, era così esausta dello smart working che a luglio ha lasciato il lavoro dei suoi sogni come direttrice del programma presso la Dramatists Guild Foundation senza avere un piano di riserva. Dice di aver fatto sciocchezze per un paio di settimane, poi ha trovato un lavoro come barista, circa cinque turni serali a settimana, al Brookland's Finest Bar & Kitchen nel suo quartiere di Washington, DC.

«Ero così stanca di spingere e avevo completamente perso la mia passione», dice la signora Raden, che ha un master in management artistico. Sulla carta, il suo lavoro di supervisione della programmazione e di supporto agli scrittori era tutto ciò per cui aveva faticato nella vita. Ma la pandemia ha eliminato le esibizioni dal vivo, una parte del suo lavoro che amava, e ha trovato difficile concentrarsi e rimanere motivata una volta messa a lavorare da casa.

«Adoro il fatto di non dover portare a casa il lavoro con me», dice del suo nuovo stile di vita. «E mi piace che la maggior parte del mio lavoro ora sia solo essere amichevole, non fissare lo schermo di un computer».

I lavoratori statunitensi stanno lasciando il lavoro, segno di un grande appettito per il cambiamento e di fiducia in migliori prospettive per il futuro. Secondo il Dipartimento per il Lavoro, la quota di persone che ha lasciato il lavoro a giugno ha raggiunto il 2,7%, poco meno del 2,8% di aprile, il livello più alto da quando il governo ha iniziato a monitorare i tassi di cessazione due decenni fa.

Un sondaggio Prudential Financial su 2.000 lavoratori americani questa primavera ha scoperto che i millennial, quelli di età compresa tra i 25 e i 40 anni, sono più ansiosi di cambiare rispetto alle altre generazioni: più di un terzo ha dichiarato di aver deciso di cercare un nuovo posto di lavoro.

Andrew Hibschman

Alcuni di questi lavoratori non vogliono passare ad un altro ruolo finché non ne trovano uno più in linea con i loro obiettivi di carriera a lungo termine. «All'inizio di quest'anno speravo di cambiare lavoro e di scorrere tonnellate di post, ma alla fine ho capito che l'unico modo in cui potevo fare una transizione di carriera di successo era smettere», dice il 33enne Andrew Hibschman, che era a capo del programma e assistente professore alla La Salle University di Filadelfia fino a quando non ha lasciato questo mese. «Non ho avuto il tempo o l'energia per dedicarmi alla ricerca come avrei voluto», dice.

Hibschman ha iniziato insegnando inglese, ma nel corso di questi dieci anni si è fatto coinvolgere in altri programmi di supporto accademico. Il suo obiettivo a lungo termine, però, è lavorare nella tecnologia dell'istruzione o nello sviluppo dell'apprendimento. A tal fine, trascorre dalle due alle tre ore al giorno seguendo lezioni online per rispolverare argomenti come la programmazione sulla diversità e l'inclusione e almeno un'altra ora al giorno sul networking e sulla ricerca di lavoro.

«Questa è la prima volta da quando avevo 14 anni che non ho un lavoro, il che è un po' terrificante», dice il signor Hibschman. «Ma mi sento ottimista perché ci sono così tanti lavori là fuori».

Sposarsi a maggio ha facilitato la transizione. Oltre a prestare supporto emotivo, suo marito sta anche lavorando per farlo entrare nel suo piano di assicurazione sanitaria, che può essere uno dei problemi maggiori quando si cambia lavoro.

Evelyn Dancinger

Evelyn Danciger, 27 anni, dice di aver fatto affidamento sui risparmi messi da parte in questi anni per passare, a tempo pieno, alla scrittura creativa. Si è dimessa a luglio dall'agenzia creativa Sid Lee, dove era senior manager. Sognava di diventare una scrittrice da quando era in terza elementare, dice, ma è entrata nel marketing dopo essersi laureata alla Loyola Marymount University di Los Angeles, dove si è laureata in sceneggiatura, nel 2016.

Man mano che si occupava di progetti più grandi presso l'azienda, il tempo che di solito dedicava alla scrittura scompariva lentamente. E il carico di lavoro sempre più pesante la faceva «piangere per lo stres».

«Non stavo facendo nulla di creativo e il mio lavoro si era trasformato principalmente nella gestione dei clienti», afferma. Ora che i suoi giorni sono liberi, può scrivere di più, oltre a fare più networking di persona a Los Angeles, dove vive.

«Sono così entusiasta di chiamare i miei contatti del settore e uscire di nuovo per pranzo e per un caffè», dice. «Non devo stipare tutto in un fine settimana ora».