25 ago 2022 19:19

LA DISPERAZIONE UCCIDE - UN MINORENNE SIRIANO È STATO TROVATO MORTO DENTRO UN TIR PROVENIENTE DALLA TURCHIA E DIRETTO IN ITALIA - IL GIOVANE SAREBBE DECEDUTO PER SOFFOCAMENTO, A CAUSA DEL TROPPO CALDO - A TROVARE IL CORPO È STATO L'AUTISTA TURCO DEL CAMION, QUANDO HA PARCHEGGIATO IL SUO MEZZO AD AGNADELLO, IN PROVINCIA DI CREMONA, PER CARICARE DELLA MERCE - LA POSIZIONE DEL CADAVERE SEMBREREBBE INDICARE CHE IL RAGAZZO AVREBBE PROVATO A…