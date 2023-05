DISPETTO O SFORTUNATA CASUALITA’? - LA PIUMA DEL CAPPELLO DELLA PRINCIPESSA ANNA HA BLOCCATO LA VISUALE A HARRY DURANTE TUTTA LA CERIMONIA DI INCORONAZIONE DI RE CARLO A WESTMINSTER - SUI SOCIAL SI SCATENA L'IRONIA PER IL COPRICAPO DELLA SORELLA DEL SOVRANO CHE TIENE COSÌ TANTO ALLA FAMIGLIA E ALLE ISTITUZIONI REALI CHE DA GIOVANE RINUNCIÒ ALL'UNIVERSITÀ PER SERVIRE LA ROYAL FAMILY: E' UN DISPETTO AL NIPOTE RIBELLE?

Estratto dell’articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

Una piuma che è da ieri virale online. Quella del cappello della principessa Anna, sorella di re Carlo III, che ieri per tutta la cerimonia di incoronazione a Westminster Abbey ha ostruito la visuale del nipote, il principe Harry. Il quale più volte ha dovuto evitarla, sporgersi o piegarsi su un lato per assistere alla storica cerimonia in onore del padre, prima di tornare in fretta e furia in California dalla moglie Meghan e dai suoi figli dopo neanche 24 ore a Londra.

Sui social ovviamente si scatena ogni tipo di speculazione. Anna l'avrà fatto apposta per punire subdolamente il nipote ribelle o sarà stato solo un caso? I maligni non dimenticano che la “Princess Royal”, […] tiene così tanto alla famiglia e alle istituzioni reali che da giovane rinunciò all'università per servire la Royal Family.

Harry invece è l’opposto in questo senso: ha voluto trasferirsi in California con la famiglia e, contestualmente, ha chiesto di mantenere tutti i titoli e privilegi. Cosa che la famiglia non gli ha permesso. Tanto che la regina Elisabetta gli ha strappato i titoli militari dopo la fuga in America […]Harry non ha avuto il coraggio di chiedere alla zia di non indossare quel cappello a Westminster Abbey, nonostante la visuale ridotta, e ha dovuto arrangiarsi. Del resto, con Anna è dura spuntarla. Per esempio, questa settimana, la 72enne Principessa Royal si è permessa di criticare apertamente suo fratello Carlo e la sua idea di “monarchia snella”, seppur a pochi giorni dall’incoronazione.

