Massimiliano Rambaldi per La Stampa

AL cimitero di Carmagnola (Torino) è dovuta intervenire la polizia municipale per consentire la tumulazione di un anziano dopo il funerale. Quando il corteo funebre è arrivato al camposanto, la tomba di famiglia era inspiegabilmente chiusa.

Le chiavi erano in possesso della sorella del morto, la quale però non solo non è andata alle esequie ma si è resa irreperibile, arrabbiata - così pare - per la decisione del fratello di destinare una parte dell'eredità a una giovane amica dell'Est conosciuta poco tempo prima. I vigili hanno chiamato un fabbro per forzare il lucchetto che chiudeva la cappella di famiglia, consentendo la sepoltura del ricco pensionato davanti agli occhi increduli dei presenti. (Massimiliano Rambaldi) [La Stampa]

