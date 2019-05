DISTRAZIONE FATALE – IN INDIA UNA BAMBINA DI 2 ANNI È MORTA FOLGORATA DOPO ESSERSI MESSA IN BOCCA IL CARICABATTERIE DI UN TELEFONO ANCORA ATTACCATO ALLA PRESA: I NONNI L’AVEVANO PERSA DI VISTA E NON RICORDAVANO DI AVER LASCIATO IL FILO COLLEGATO ALLA CORRENTE – QUANDO SONO INTERVENUTI ERA ORMAI TROPPO TARDI…

Alessia Strinati per "www.leggo.it"

Mette il cavo del caricabatterie in bocca e muore folgorata. Una bambina indiana di appena 2 anni è morta mentre era a casa con i nonni, per aver messo il filo del caricabatterie del telefono in bocca, proprio mentre era attaccato alla presa.

La mamma della bimba era andata a trovare i suoi genitori per qualche giorno insieme alla piccola. Il giorno dell'incidente la donna era uscita per fare delle commissioni e aveva lasciato la figlia sola con i nonni.

Sarebbe stato un attimo di distrazione a scatenare la tragedia: la piccola si sarebbe avventata sul filo, non dando il tempo al nonno e alla nonna di bloccarla. Quando l'hanno raggiunta era troppo tardi e aveva già preso una brutta scossa.

Qualcuno, dopo aver caricato il telefono, ha dimenticato di staccare il caricabatterie e la bimba, curiosando per la casa, ha messo il filo in bocca facendo partire la scossa.

La piccola è stata portata subito in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. La polizia non ha condotto indagini, archiviando i fatti come un incidente domestico.

