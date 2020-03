DITE ADDIO AI FAB FOUR – A LONDRA SI È CELEBRATO L’ULTIMO CAPITOLO DELLA MEGEXIT, CONCLUSO CON IL TANTO ATTESO INCONTRO TRA COGNATE: ENTRAMBE LE COPPIE SONO STATE ESCLUSE DAL CORTEO REALE (FORSE PER LIMITARE LE OCCASIONI DI CONTATTO?), E I SUSSEX, DA ATTORI CONSUMATI, HANNO ACCOLTO WILLIAM E KATE CON UN GRANDE SORRISO – MA I DUCHI DI CAMBRIDGE HANNO RISPOSTO CON IL GELO… VIDEO

Dopo il ritorno in grande stile a Londra al fianco di Harry d’Inghilterra in occasione degli Endeavour Fund Awards, e all’appuntamento (ben più glamour) alla Royal Alber Hall per il Mountbatten Festival of Music, Meghan Markle ha abbandonato le luci dei red carpet, le sue preferite, per rientrare momentaneamente nella parte che finora le è riuscita peggio, quella da royal, per l’ultimo appuntamento ufficiale con il resto dei membri di casa Windsor prima della tanto agognata vita da persona «normale», in Canada.

Giornata importante a Londra, questo 9 marzo, impossibile sottrarsi e altrettanto impossibile fare passi falsi: in cinque Continenti si celebra il Commonwealth Day, e all’Abbazia di Westminster ci sono tutti, regina Elisabetta compresa.

I duchi di Sussex sono entrati mano nella mano, perfettamente coordinati anche nel look: il verde smeraldo dell’abito Emilia Wickstead di lei (che negli ultimi giorni ha scelto sempre tonalità accese, da trionfatrice, non certo da sconfitta) è uguale all’interno giacca di lui, svelato da un provvidenziale colpo di vento, quasi a voler dire: «Siamo un team».

Dopo di loro sono arrivati William d’Inghilterra e Kate Middleton (l’ordine di arrivo è pari all’importanza, la regina arriva sempre per ultima). Reunion molto attesa quella degli ex «fab four» come erano stati soprannominati dalla stampa britannica in tempi in cui nessuno immaginava come sarebbe finita, ma nessuno ha tradito tensione, anzi, sono parsi tutti a loro agio, compreso William, che l’ultima volta al fianco del fratello non aveva brillato per entusiasmo.

I problemi, tra i due, sarebbero nati proprio per via delle nozze di Harry con Meghan, troppo frettolose secondo il primogenito di Carlo e Diana. Con il tempo, poi, la situazione era precipitata, secondo molti per colpa dell’ex attrice, restia ad adattarsi alle regole di corte, fino a quando i Sussex non hanno comunicato al mondo la loro decisione di «fare un passo indietro come membri senior della royal family», alla ricerca di una vita più indipendente, anche dal punto di vista finanziario.

Le celebrazioni per il Commonwealth Day sono, di fatto, il loro ultimo impegno ufficiale insieme agli altri Windsor. Stando alle indiscrezioni, infatti, la duchessa dovrebbe ripartire a giorni per il Canada, dove ha lasciato il figlio Archie insieme alla nonna Doria Ragland, mentre Harry si tratterrà ancora per un po’ prima di voltare definitivamente pagina.

