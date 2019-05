DITE BYE BYE A BRITNEY! – LA REGINETTA DEL POP POTREBBE LASCIARE PER SEMPRE LE SCENE E NON ESIBIRSI MAI PIÙ: AD ANNUNCIARLO È IL SUO MANAGER LARRY RUDOLPH CHE, DOPO IL RICOVERO COATTO E GLI SCAZZI CON I FAMILIARI, HA DETTO CHE "NON DOVREBBE PIÙ TORNARE A FARE LA SUA RESIDENCY A LAS VEGAS” – “NON VOGLIO CHE LAVORI FIN QUANDO NON SARÀ PRONTA. SE QUEL MOMENTO NON ARRIVERÀ, VORRÀ DIRE CHE NON SI ESIBIRÀ MAI PIÙ…” (VIDEO)

Nicola Bambini per "www.vanityfair.it"

britney spears 6

Periodo nero per Britney Spears. Dopo il ricovero del mese scorso in un centro di salute mentale, le notizie che trapelano riguardo la cantante americana non sono rassicuranti. Il più clamoroso tra gli aggiornamenti, seppur sempre con il condizionale davanti, è firmato Larry Rudolph, manager della popstar: «Sulla base delle informazioni che ho io, è evidente che non dovrebbe più tornare a fare la sua residency a Las Vegas», avvisa in un’intervista al portale TMZ. «Non in un futuro prossimo e forse mai più».

britney spears 5

Parole che fanno gelare il sangue ai fan di Britney, che da settimane ormai si battono per capire quale sia davvero lo stato di salute della loro beniamina.

Seppur in molti ritengano che sia stata internata in una clinica psichiatrica contro la sua volontà, lei ha ribattuto che si tratta di una scelta indipendente, per cercare un po’ di privacy e prendersi cura di se stessa. Parole dette in un video ma che la cantante pare abbia già smentito di fronte ai giudici, chiedendo una riduzione della tutale legale del padre.

Stando a quanto rivelato da TMZ, infatti, Britney avrebbe cambiato la sua versione, accusando papà Jamie di averla spinta in questa clinica contro il suo volere, obbligandola a fare uso di farmaci.

britney spears 4

«Non voglio che lavori fin quando non sarà pronta fisicamente e mentalmente», ha detto ancora Rudolph. «Se quel momento non arriverà, vorrà dire che non si esibirà mai più. Non ho né il desiderio né la capacità di obbligarla a lavorare di nuovo. Sono qui per lei: se vorrà tornare, le darò il mio parere personale».

britney spears 3

Tra le ultime vicende che hanno turbato la vita di Britney, c’è senza dubbio la malattia del padre, 66 anni, che lotta contro una grave lacerazione all’intestino: tanto che il 5 gennaio scorso, Britney aveva deciso di prendersi una pausa dalla musica per stare più vicino possibile alla sua famiglia.

Figli compresi, anche se l’ex marito Kevin Federline pare abbia messo dei paletti agli incontri tra la postar e i due ragazzi: «Non le concederà più tempo con loro fin quando non mostrerà miglioramenti», scrive Us Weekly.

britney spears 2

«Sarà lui a decidere se i figli passeranno più tempo con la mamma», si legge ancora sul tabloid. Come sarà il giudice a decidere se togliere la tutale legale del padre alla quale la popstar è sottoposta dal 2009. Mentre i fan, convinti che lei sia in grado di pensare e agire da sola, scendono nelle strade urlando «free Britney». E regalando un sorriso alla loro beniamina in questo periodo davvero complicato.

