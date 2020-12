10 dic 2020 10:03

DITE A CARLA BRUNI DI ANDARE A COMPRARE LE ARANCE: SARKOZY RISCHIA IL CARCERE NEL PROCESSO PER CORRUZIONE E TRAFFICO DI INFLUENZE - L’ACCUSA HA CHIESTO PER LUI QUATTRO ANNI DI RECLUSIONE - L’EX PRESIDENTE SI È PRESENTATO PER LA PRIMA VOLTA IN TRIBUNALE CON LA BRUNI - E’ UNA BELLA BATOSTA PER SARKO-FAGO CHE SOGNAVA DI RICANDIDARSI ALLE PRESIDENZIALI DEL 2022 E INVECE RISCHIA DI TROVARSI PRESTO DIETRO LE SBARRE