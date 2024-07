DITE ALLA FERRAGNI CHE NON BASTA PAGARE PER AVERE INDIETRO UNA REPUTAZIONE IMMACOLATA

Non lei che sottolinea che è una donazione spontanea e non una sanzione, come se non avesse fatto questa donazione per evitare, per l’appunto, una sanzione. Ma pensa che siamo tutti coglioni? #influcirco #chiaraferragni pic.twitter.com/iOXEV2wW7I — bearbops ? (@bearbops) July 5, 2024

Estratto dell’articolo di Sara Bennewitz per “la Repubblica”

chiara ferragni legge il comunicato sulla decisione dell antitrust 6

Chiara Ferragni chiude tutte le cause pendenti con l'Antitrust per pubblicità ingannevole, rinunciando al ricorso al Tar per le multe sul Pandoro Balocco, e trovando una accordo con l'Autorità per quello sulle Uova di Pasqua, per cui l'influencer si è impegnata a fare una donazione da 1,2 milioni di euro.

Prima dell'udienza fissata per il 17 luglio, l'imprenditrice ha quindi risolto tutti i contenziosi con l'Antitrust, impegnandosi per il futuro, a tenere separate le attività benefiche da quelle commerciali delle sue aziende. «L'autorità Antitrust ha chiuso accogliendo gli impegni su cui TBS Crew e Fenice (le due società di Ferragni, ndr) hanno lavorato negli ultimi mesi – ha detto l'imprenditrice in un video sui social, riferendosi all'indagine sulle Uova di Pasqua del 2021 e 2022 - è una donazione, e non dunque una sanzione».

chiara ferragni e le uova di pasqua 7

Ferragni ha poi ribadito la volontà di continuare a impegnarsi nella beneficenza, ma tenendola ben distinta dal business. «Le società si assumono l'impegno, a cui tengo in modo particolare, della separazione totale delle operazioni commerciali dalle attività benefiche, che comunque non smetteremo di fare - ha aggiunto Ferragni - TBS Crew e Fenice formalizzeranno regolamentazioni interne per il corretto svolgimento delle attività di comunicazione e marketing».

[...]

Resta ancora da risolvere la causa penale per truffa aggravata pendente presso il Tribunale di Milano. La chiusura delle indagini è attesa a fine luglio, non è stata ancora fissata l'udienza per discutere la causa che probabilmente slitterà a dopo l'estate. Tuttavia, anche alla luce della nuova decisione dell'Antitrust, in ambienti vicini alla Ferragni c'è fiducia che pure l'indagine penale si risolverà per il meglio. Resta che il Pandoro gate ha presentato all'influencer un costo salatissimo, sia in termini economici che d'immagine.

chiara ferragni legge il comunicato sulla decisione dell antitrust 5

Il procedimento Antitrust è stato archiviato con il pagamento di due sanzioni per un totale di poco superiore a 1 milione. Multe a cui si aggiungono la nuova donazione per 1,2 milioni a "I Bambini delle fate" e quella precedente di dicembre: 1 milione all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Tra Fenice e Tbs Crew l'influencer si è impegnata a versare tra multe e donazioni circa 3,3 milioni di euro, senza considerare i costi delle cause legali e l'ingente danno a livello di reputazione: l'immagine né uscita ammaccata. Safilo, Pigna e L'Oréal hanno risolto i contratti in essere con le società del gruppo, l'imprenditrice è uscita dal cda di Tod's, Coca Cola non ha mai mandato in onda lo spot girato prima di Natale e a breve chiuderà il monomarca che vendeva i prodotti del marchio Chiari Ferragni in zona Corso Como a Milano.

Negli ultimi sei mesi la Ferragni si è inoltre separata da marito Fedez, ha accettato le dimissioni del suo storico braccio destro nonché direttore generale Fabrizio Maria Damato (che non è ancora stato sostituito), ha trovato nuovi soci per le sue aziende e ora si prepara a iniettare nuove risorse in Fenice e Tbs Crew per andare avanti con l'attività, in attesa di firmare nuovi contratti di collaborazione.

chiara ferragni e le uova di pasqua 5 chiara ferragni chiara ferragni al white party per il matrimonio di diletta leotta e loris karius 4 chiara ferragni al white party per il matrimonio di diletta leotta e loris karius 1 chiara ferragni al matrimonio di diletta leotta e loris karius 5 chiara ferragni al matrimonio di diletta leotta e loris karius 4 chiara ferragni chiara ferragni e le uova di pasqua 3 chiara ferragni nel suo negozio a milano 3 chiara ferragni e le uova di pasqua 6