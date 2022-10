7 ott 2022 17:32

DITE AI TASSISTI CHE ORA PERSINO I PUSHER USANO IL POS - AD AVERSA, IN PROVINCIA DI CASERTA, UN 51ENNE FACEVA PAGARE LA COCAINA ANCHE CON LA CARTA (È INFATTI STATO ARRESTATO PER SPACCIO) - NELLA PERQUISIZIONE A CASA SUA, OLTRE A 172 GRAMMI DI COCAINA, È STATO TROVATO UN POS E NUMEROSE CARTE DI CREDITO CHE SERVIVANO AI CLIENTI PRIMA PER PAGARE E POI PER PREPARASI LA "STRISCIA"