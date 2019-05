DIVERSA DA CHI? WINNIE HARLOW, LA MODELLA CANADESE CHE HA TRASFORMATO LA VITILIGINE IN UN VANTO, HA SFILATO A CANNES CON UN VESTITO CHE LASCIAVA POCO ALL’IMMAGINAZIONE: NIENTE BIANCHERIA INTIMA E TRASPARENZE CHE EVIDENZIAVANO IL FATTO CHE, SOTTO AL COCCODRILLO RICAMATO DELL'ABITO, CI FOSSE SOLO LA SUA PELLE MACULATA… (FOTO PICCANTINE)

C’è da prendere esempio da Winnie Harlow. La top canadese ha trasformato la sua diversità – la vitiligine – in un vanto e in pochi anni è diventata una delle modelle più famose e richieste del mondo.

Winnie Harlow mostra la sua pelle maculata con orgoglio anzi, non vede l’ora di spogliarsi. Nuovo volto – e corpo – di Sports Illustrated, la Harlow è in questi giorni una delle bellissime protagoniste del Festival di Cannes. Sul tappeto rosso Winnie sta dando scandalo, look dopo look.

Per il suo debutto ha scelto un abito asimmetrico e cortissimo in tulle arancio con velo di Jean Paul Gaultier. La particolarità? Di certo non indossava il reggiseno mentre sulle mutande resta un alone di mistero, sotto al vedo-non vedo.

Sicuramente non portava gli slip la sera dopo, quando si è presentata alla premiere del film Oh Mercy! fasciata in un abito trasparente Ralph & Russo con ricamato davanti e dietro un coccodrillo, che copriva giusto lo stresso indispensabile. Cosa dobbiamo aspettarci per la terza serata di Winnie Harlow sul red carpet?

