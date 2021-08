DIVETTA OGGI, POLITICA DOMANI? – I 40 ANNI DI MEGHAN MARKLE CHE TAGLIERÀ IL TRAGUARDO CON UN PARTY NEL VILLONE DA 14 MILIONI DI DOLLARI DI SANTA BARBARA: UNA FESTA PER 65 PERSONE ORGANIZZATO DAL PARTY PLANNER DI OPRAH WINFREY CON TANTO DI TORTA A PIÙ PIANI DECORATA – NIENTE DI PARAGONABILE AI 500MILA DOLLARI SPESI PER IL BABY SHOWER A NEW YORK POCO PRIMA DELLA NASCITA DI ARCHIE – E C’È CHI GIURA SIA TUTTA UNA STRATEGIA PER LE PROSSIME MOSSE IN POLITICA, CON IL SOSTEGNO DI OBAMA E OPRAH…

Chiara Bruschi per "il Messaggero"

il principe harry meghan markle

Una sessantina di invitati per una celebrazione di basso profilo, organizzata però da un professionista delle feste di lusso: Colin Cowie, il party planner di Oprah Winfrey che ha lavorato anche per molte altre celebrity di Hollywood, da Tom Cruise a Jennifer Aniston e Kim Kardashian. Questo il programma che Meghan Markle ha stilato per festeggiare domani i suoi 40 anni, circondata dagli amici più cari e dalla sua famiglia, ovvero il marito Harry, i figli Archie e Lili e la madre Doria.

meghan markle con il principe harry in australia

Da Londra non verrà nessuno - pandemia a parte, difficile pensare che considerati gli attriti dell'ultimo anno i cognati William e Kate potessero essere presenti - e anche da quella parte dell'oceano le cose non vanno meglio sul piano famigliare: con il padre, fratellastri e sorellastra la duchessa di Sussex ha tagliato i ponti da tempo.

LA TORTA Harry, scrive il Mirror, ha ordinato una torta dalla pasticceria locale Posies & Sugar e agli invitati saranno servite pietanze basate su prodotti rigorosamente locali abbinati a vini delle cantine limitrofe. L'evento si terrà nella magione della coppia, un enorme villa a Santa Barbara acquistata per 14 milioni di dollari. Stando ai ben informati, scrive il Daily Mail, sarà una festa molto meno costosa del baby shower organizzato a New York poco prima della nascita di Archie e costato, pare, 500mila dollari.

oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 1

E se il party planner è stato pescato dal calderone hollywoodiano, lo stesso non si può dire dell'attenta meticolosità con cui i Sussex stanno mettendo radici a Los Angeles. Da quando hanno lasciato Londra più che allo showbiz sembra stiano guardando a un'altra coppia di alto profilo, gli Obama, e a un altro contesto, la politica. Con Barak e la moglie Michelle, Harry e Meghan hanno già molto in comune: lo stesso editore, l'accordo milionario con Netflix che permetterà loro di produrre diversi progetti televisivi (50 milioni di dollari per gli ex inquilini della Casa Bianca, 100 per i Sussex);

meghan markle e il principe harry 2

il contratto con Spotify per la produzione di podcast; la creazione di una fondazione benefica e infine il legame con Oprah Winfrey, alla quale Harry e Meghan hanno scelto di rivelare i dettagli più scottanti della Megxit. Stando a quanto rivelato dal Daily Mail, il principe ha coltivato la relazione con gli Obama da tempo, grazie alle cause umanitarie che hanno in comune. E proprio in virtù di questa vicinanza, l'ex presidente e la moglie sarebbero stati tra i consiglieri più fidati dei Sussex al loro arrivo in California. Non è un caso quindi che in molti stiano prevedendo per Meghan un futuro nella politica americana.

meghan markle

E c'è anche chi si spinge a immaginarla come la prima presidente donna degli Stati Uniti. L'ex attrice non ha mai fatto segreto dei suoi ideali: durante le elezioni Usa dello scorso anno aveva invitato gli elettori a respingere i toni di odio utilizzati dalla politica di Donald Trump fino a quel momento e prima di entrare a far parte della famiglia reale - dove come è noto non è possibile votare né schierarsi - si era spesa a favore di numerose cause democratiche. E il coraggio di cambiare le cose non le manca: era solo una bambina quando, scrivendo una lettera a un'azienda produttrice di detersivi che pubblicizzava i suoi prodotti rivolgendosi solo alle donne, li aveva convinti a cambiare lo slogan indirizzando lo spot alle persone che combattevano contro lo sporco di piatti e pentole.

meghan markle, principe harry, la regina elisabetta, carlo e william

LA CARRIERA Nata a Los Angeles da un tecnico delle luci e da una insegnante di yoga afroamericana, Meghan Markle ha dimostrato di avere stoffa per le grandi sfide. È riuscita a ritagliarsi una popolarità mondiale nel mondo dello spettacolo grazie del ruolo di Rachel nella serie tv Suits, ha creato un impero commerciale grazie a un blog, The Tig, ha fatto capitolare lo scapolo più ambito della monarchia più in vista d'Europa ed è poi riuscita a portarlo con sé, salvandolo, come ha detto lui di recente, dalla sua stessa famiglia. Un bilancio niente male per i suoi primi 40 anni.

Meghan Markle meghan markle e la regina elisabetta Meghan Markle Meghan Markle e Harry oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 4 harry e meghan markle principe harry meghan markle Meghan Markle oprah winfrey intervista meghan markle e il principe harry 5 Meghan Markle Meghan Markle meghan markle