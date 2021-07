DIVIDED STATES OF AMERICA - BIDEN AVEVA PROMESSO CHE PER IL 4 LUGLIO IL 70% DEGLI STATUNITENSI AVREBBE RICEVUTO ALMENO UNA DOSE DI VACCINO. E INVECE NON È ANDATA COSÌ: DURANTE LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELL’INDIPENDENZA LO HA RICONOSCIUTO LO STESSO PRESIDENTE, CHE PURE SI È VANTATO DEI RISULTATI ECONOMICI DEL PAESE - IL PAESE, COME AL SOLITO, È SPACCATO IN DUE: LE COSTE VANNO SPEDITE SUI VACCINI, GLI STATI DEL SUD ARRANCANO…

Giuseppe Sarcina per il "Corriere della Sera"

La percentuale si è fermata al 66,8%. Obiettivo mancato, anche se di poco. Il 4 maggio scorso Joe Biden aveva promesso che entro il 4 luglio, la festa dell' Indipendenza, il 70% degli adulti avrebbe ricevuto almeno una dose di vaccino. Non è andata così.

Joe Biden

Il presidente ne ha preso atto e ieri ha indirizzato al Paese un messaggio ambivalente: «Considerate dove eravamo l' anno scorso e guardate dove siamo oggi. Siamo tornati a stare insieme. L' America è tornata. La dichiarazione di Indipendenza del 1776 era un appello all' azione e anche noi oggi dobbiamo continuare ad agire. Dalla nostra parte abbiamo il potere della scienza».

Biden ha poi valorizzato al massimo, anche con toni che sono apparsi trumpiani, le cifre elaborate dal Cbo, Congressional Budget Office, organismo tecnico del Congresso.

Tutti gli indici sono migliorati rispetto alle previsioni di inizio anno: nel 2021 il prodotto interno lordo crescerà del 7,4%; il tasso di disoccupazione scenderà al 5,5%; l' inflazione si manterrà intorno al 2%. «È la crescita più robusta degli ultimi quarant' anni. Nessuno nel mondo ha fatto meglio».

joe biden e il vaccino contro il coronavirus 1

Nei documenti della Casa Bianca si ricorda che «il piano economico sta funzionando», riferendosi alla manovra anti-Covid da 1.900 miliardi di dollari, l' unica varata finora. Ma va ricordato che la ripresa era già cominciata nell' ultimo trimestre del 2020 e, in ogni caso, il tasso di disoccupazione, avverte il Cbo, tornerà a livelli pre pandemia solo alla fine del 2022.

In prospettiva i rischi sono ancora legati al Covid-19. Il virologo Anthony Fauci, intervistato dalla tv Nbc, è il più esplicito: «Circa il 99,2% delle persone morte di recente per Covid non erano vaccinate. È frustrante, è triste pensare che abbiamo a disposizione contromisure altamente efficaci contro questo nemico formidabile. Eppure non riusciamo a convincere tutti».

CORONAVIRUS - VACCINI IN WEST VIRGINIA

L' America ora è un Paese diviso, polarizzato anche dal Covid. La traccia più visibile è quella geografica, o meglio geopolitica. La campagna di vaccinazione procede a doppia velocità. La costa nordest corre. Meglio di tutti sta facendo il Vermont con un tasso di immunizzati adulti pari all' 85,3%, poi Massachusetts, Connecticut e Maine, tutti sopra il 77%; il New Jersey è al 76,3%, Washington dc al 72,7% e New York al 72,4%.

CORONAVIRUS - VACCINI IN WEST VIRGINIA 1

Sulla costa ovest, buone notizie dalla California, 74,8% e da Washington (lo stato di Seattle): 74,3%.

In fondo alla classifica troviamo gli Stati del sud, con Alabama al 50,2% (sempre per gli over 18), Louisiana al 49%, giù fino all' ultima posizione: Mississippi, 46,3%. Nel mezzo, ma abbondantemente sotto la tacca del 70%, ecco gli Stati più popolosi: Florida 64,7%; Texas, 61,4%.

anthony fauci

I dati sono chiari. Pur con qualche eccezione, i territori guidati da governatori repubblicani sono in netto e, in qualche caso, grave ritardo. È l' eredità politica, la cicatrice sociale della stagione trumpiana; il risultato di un anno di sottovalutazione sistematica.

Una parte consistente di quelle popolazioni è rimasta all' assunto iniziale: se il Covid-19 non è pericoloso, perché mai dovremmo vaccinarci? Poi ci sono i blocchi strutturali: afroamericani e i latinos coltivano più di altre etnie la diffidenza nel sistema sanitario, da cui spesso sono esclusi.

joe biden e il vaccino contro il coronavirus

Ma l' aspetto più inquietante riguarda i giovani. Secondo uno studio della Cdc, l' autorità federale di Atlanta per il controllo e la prevenzione delle malattie, la quota dei vaccinati tra i 18 e i 29 anni è pari solo al 47,3%. Il martellamento sugli anziani, «i vulnerabili», ha radicato in un giovane su due la convinzione, sbagliata, di non essere minacciato dal virus.

A quel punto i governatori si sono inventati una serie di espedienti per attirare i riluttanti: lotterie, biglietti per le partite e i concerti, un giro di birre gratis. Ma neanche questo sembra funzionare. La media delle iniezioni giornaliere è rimasta per settimane inchiodata sulle 500 mila dosi. Ora il ritmo è risalito, attestandosi su un milione. «Serve un altro scatto» avverte Fauci.

negli usa pagati per farsi il vaccino 2 distribuzione vaccino usa 12 joe biden e il vaccino contro il coronavirus5