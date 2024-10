IL DIVORZIO TRA DONALD E IVANA TRUMP NEL 1990 È STATO UNO SHOW SERVITO TRASH: NON SI SONO RISPARMIATI NIENTE - BARBARA COSTA: “HANNO OFFERTO AL PUBBLICO LITI, CORNA E PURE UNA RISSA, CON IVANA E L’AMANTE DI DONALD, MARLA MAPLES, CHE SI SONO MENATE IN UN RISTORANTE. AD ASPEN, CAPODANNO 1990, LA MAPLES SI PRESENTO’ A IVANA PER DIRLE ‘CIAO CARA, IO DA MESI MI SC*PO TUO MARITO, LO SANNO TUTTI TRANNE TE’, E SUCCEDE IL FINIMONDO. LA CAUSA DI SEPARAZIONE ALLA FINE LA VINCE TRUMP. A IVANA NIENTE 50 PER CENTO DEL PATRIMONIO MA 14 MILIONI, UNA CASA DI 47 STANZE, 350 MILA DOLLARI DI ALIMENTI ANNUI…”

Barbara Costa per Dagospia

Donald Trump ha violentato la sua prima moglie Ivana? No, la signora si è sbagliata, ha esagerato! Comunque la si metta nel film "The Apprentice" (appena uscito) le cose tra Donald e Ivana sono andate così: in fase di divorzio, una lotta reciproca e serrata a base di liti, corna, ripicche, e soldi, tanti soldi, miliardi!!!!... ebbene, in questa lotta tutta mediatica, a un giornalista a Ivana è scappato il termine “stupro”, per cui Donald, incaz*atissimo, ha dato ordine ai suoi avvocati di rovinarla, e allora Ivana, coda tra le gambe, ha fatto subito marcia indietro: “Io ho detto "stupro", ma Donald non è un violento, stupro non va inteso in senso letterale o criminale”.

Il divorzio tra Donald e Ivana Trump nel 1990 è stato uno show servito trash: non si son risparmiati niente, non hanno al pubblico risparmiato niente, e le corna, pubbliche, di lui a lei, son state solo la ciliegina su una torta di miliardi. Va detto: quello tra Donald e Ivana è stato un amore vero e folle, travolgente, si sono conosciuti a fine estate 1976, e in aprile erano già marito e moglie.

L’avvocato nel film, il gay e mafioso Roy Cohn, è stato l’artefice dell’accordo prematrimoniale di Donald e Ivana: dava a Ivana 100 mila dollari in regalo di nozze, 20 mila il primo anno, a salire anno dopo anno, fino a un massimo di 90 mila per il 30esimo anno di matrimonio.

E qui scoppiano le grane, perché, dopo 13 anni d’amore, quando una certa Marla Maples, a Aspen, capodanno 1990, si presenta a Ivana per dirle “Ciao cara, io da mesi mi sc*po tuo marito, lo sanno tutti tranne te”, succede il finimondo: Ivana a Marla e a Donald gliene urla e gliene dà davanti ai paparazzi (Ivana e Marla si sono menate in un ristorante). Baruffe che diventano pasto giornaliero dei magazine.

A Ivana non va di essere mollata per “miss di chissà dove in Georgia” e mollata secondo l’accordo prematrimoniale che le dà il 10 per cento di una fortuna di 5 miliardi. No: "Ivana Better Deal". Ivana pretende la metà del bottino trumpesco che è tale il “50 per cento grazie a me”.

È questo perché Ivana non è mai stata la nullafacente mantenuta di un marito facoltoso. Quando si sono innamorati, lei era una modella di serie b e un’ex sciatrice di serie b riuscita a uscire dall’URSS per mezzo d’un matrimonio farsa con un austriaco, e Trump riscuoteva affitti delle case popolari messe su dal padre.

Di suo, non aveva realizzato nulla. Se è diventato un miliardario e la star "Donald Trump", è tanto per Ivana. Su questo la storia concorda: il brand Trump è costruzione di Ivana, nei fatti: è lei a idearlo e registrarlo come marchio. È lei a trascinare lui nel jet set. La Trump Tower, yacht, casinò, grand hotel, e speculazioni edilizie e finanziarie, tutto ciò che ha "fatto" Trump è stato fatto nei 13 anni con Ivana.

Trump dall’inizio ha posto Ivana ai vertici, della Trump Tower, del Plaza Hotel, dandole totale accesso ai suoi soldi. Sicché, in sede di divorzio, quanto vale aver creato un brand umano potenziandolo e sviluppandolo fino alla Casa Bianca?

Sapete alla fine chi vince tra i due? Trump. E già. A Ivana niente 50 per cento ma firma sulla offerta iniziale di Donald (14 milioni, una casa di 47 stanze, 350 mila dollari di alimenti annui, e a lui il mantenimento dei tre figli). Perché Trump, nel pieno del divorzio con Ivana, ha il "c*lo" di andare in bancarotta. Se Ivana insiste col 50 per cento e a esser così riconosciuta socia alla pari, che si accolli pure i debiti! Ivana rinuncia.

Il Plaza a sua guida va in bancarotta per primo, essendo stato preso per 400 milioni, tutti a prestito. Trump e Ivana hanno poi presto fatto pace. Sono rimasti uniti, e profondamente, fino all’improvvisa morte di lei due anni fa (Ivana riposa in una delle magioni Trump). “Vi divertirete col mio nome, e i miei soldi!”, è stato l’acido commento di Trump ai due successivi matrimoni di Ivana: lui mai ha sopportato che Ivana seguitasse a usare il nome Trump per vendere libri, e prodotti sui canali tv.

Ma a casa Trump, ogni cosa si aggiusta. Quando Ivana si è sposata con Rossano Rubicondi, la cerimonia si è svolta a Mar-a-Lago, e gliel’ha offerta Trump, e l’ha officiata Maryanne Trump, sorella di Donald e ex cognata di Ivana. Da presidente, Trump voleva Ivana ambasciatrice della Cechia, paese natale di lei. Ivana ha rifiutato. Da ex lady Trump, fatturava, e se la spassava, molto di più.

