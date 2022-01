DJOKOVIC HA MENTITO PER ENTRARE IN AUSTRALIA? SECONDO IL "DAILY MAIL" L'AUSTRALIAN BORDER FORCE STA INDAGANDO SUGLI SPOSTAMENTI DEL CAMPIONE PRIMA DELLO SBARCO A MELBOURNE - IL SERBO HA DICHIARATO DI NON AVER VIAGGIATO NEI 14 GIORNI PRECEDENTI, MA I SUOI POST SUI SOCIAL MEDIA RACCONTANO UN'ALTRA STORIA... - VIDEO E FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Djokovic arriva a Melbourne

L’Australian Border Force sta indagando su quanto dichiarato da Novak Djokovic per ottenere il so visto d’ingresso. Il sospetto è che il campione abbia mentito. Sul modulo che viene consegnato a tutti i viaggiatori in arrivo in Australia, Djokovic ha dichiarato di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti il suo volo per l’Australia. Tra le avvertenze, c’è scritto: «Dare informazioni false o fuorvianti è un reato grave. Potresti anche essere passibile di una sanzione civile per aver fornito informazioni false o fuorvianti». Ma la sua risposta entrerebbe in conflitto con la cronologia dei suoi recenti movimenti documentati sui social media.

Nella sua dichiarazione giurata, Djokovic ha detto di aver lasciato la Spagna il 4 gennaio e di aver fatto scalo a Dubai prima di atterrare a Melbourne nella tarda notte del 5 gennaio. Dunque il campione doveva essere in Spagna almeno 14 giorni prima, e cioè il 22 dicembre alle 13.30 (ora spagnola, le 22.30 a Melbourne). Ma il 25 dicembre ha condiviso sui social alcune foto in cui lo si vede giocare a tennis per le strade di Belgrado, e lo stesso giorno Petar Djordjic, campione di pallamano serbo, ha condiviso una foto in cui posa insieme a Djokovic. «IL SOLO E UNICO!!! Grazie per la foto e per gli auguri» ha scritto Djokovic.

Il modulo di Djokovic

Le prime riprese di Djokovic in Spagna risalgono a sei giorni dopo, alla vigilia di Capodanno: il campione si allena su un campo da tennis nel sud-est del paese. «Possiamo confermare che Novak Djokovic è pronto per l’Australia, se possibile!» aveva scritto la Soto Tennis Academy condividendo il filmato.

La pena massima prevista per chi fornisce false informazioni è di 12 mesi di carcere.

La foto condivisa il 25 dicembre di Petar Djordjic e Novak Djokovic Djokovic si allena in Spagna il 31 dicembre 2 Djokovic si allena in Spagna il 31 dicembre