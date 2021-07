IL DNA CHIAMA, IL SESSO RISPONDE: IL MOMENTO IN CUI PERDIAMO LA VERGINITA' E' SCRITTO NEL NOSTRO PATRIMONIO GENETICO - UN TEAM INTERNAZIONALE DI SCIENZIATI GUIDATI DA OXFORD HA STUDIATO IL DNA E HA SCOPERTO CHE CI SONO 371 REGIONI CHE INFLUENZANO NON SOLO IL MOMENTO IN CUI DECIDIAMO DI AVERE IL NOSTRO PRIMO RAPPORTO SESSUALE, MA ANCHE QUELLO IN CUI FAREMO IL PRIMO FIGLIO - LO STUDIO SERVIRA' A COMPRENDERE MEGLIO I MOTIVI DI INFERTILITA', DELLE MALATTIE IN ETA' AVANZATA E DELLA LONGEVITA'

Un team internazionale di scienziati, guidati dall’Università di Oxford, ha rivelato che anche il momento in cui perdiamo la verginità è legato al nostro patrimonio genetico. Secondo i medici nel nostro Dna ci sono 371 regioni che influenzano non solo il momento esatto in cui facciamo sesso per la prima volta, ma anche quando avremo il primo figlio, sia negli uomini che nelle donne.

Lo studio è stato condotto dalla professoressa Melinda Mills del Leverhulme Center for Demographic Science, dell'Università di Oxford. «Il nostro studio ha scoperto centinaia di marcatori genetici aggiuntivi che modellano questa parte fondamentale della nostra vita e hanno il potenziale per una comprensione più profonda dell'infertilità, delle malattie in età avanzata e della longevità», ha affermato.

«L'età al primo rapporto sessuale e l'età alla prima nascita hanno implicazioni per la salute e l'idoneità evolutiva. Prevediamo che i nostri risultati riguarderanno importanti interventi nell'infertilità, nella salute sessuale e mentale degli adolescenti».

Lo studio, pubblicato su Nature Human Behavior, ha utilizzato dati sull'età al primo rapporto sessuale (AFS) e sull'età al primo parto (AFB): quanti anni ha una donna quando ha il primo figlio. Per l'AFS, il team ha incluso 397.338 individui riuniti (214.547 donne e 182.791 uomini) della Biobanca del Regno Unito, un database contenente informazioni genetiche e sanitarie approfondite di mezzo milione di partecipanti nel Regno Unito.

Per AFB, i ricercatori hanno incluso 542.901 individui (418.758 donne e 124.008 uomini) provenienti da 36 studi precedenti. Il team ha collegato 371 aree specifiche del nostro DNA, chiamate "varianti genetiche" (località note sui cromosomi, in altre parole) ai tempi del primo sesso e della nascita. In tutto, i ricercatori hanno individuato 282 varianti genetiche legate all'AFS e 89 legate all'AFB.

Il professor Mills ha detto che non è solo la genetica o l'ambiente sociale a dettare AFS e AFB, ma piuttosto una «interazione di natura e cultura».

«Sapevamo che i tempi di ciò che chiamiamo "inizio riproduttivo" – l’età del primo rapporto sessuale e di un bambino - sono in gran parte correlati e previsti da fattori sociali e ambientali, come l' ottenimento di un'istruzione superiore e la disponibilità di contraccettivi», ha affermato.

«Ciò che fa questo studio è estendere ciò che sappiamo sui predittori sociali e genetici per trovare non solo la proporzione spiegata dalla genetica, ma isolare effettivamente le varianti genetiche (posizione sul DNA) ed esaminare la loro funzione biologica».

Sorprendentemente, lo studio ha scoperto che l'influenza dei geni sul momento in cui le donne hanno il loro primo figlio sembra essere aumentata nel corso degli anni. I geni hanno avuto un'influenza maggiore per le donne nate nel 1965 (22 per cento) che per le donne nate nel 1940 (nove per cento).

Si pensa che alcune delle aree del DNA identificate siano legate alle funzioni riproduttive, mentre altre sono legate al nostro comportamento. La genetica alla base del sesso precoce e della fertilità è correlata alla disinibizione comportamentale, come l'ADHD, la dipendenza e il fumo precoce.

Le persone geneticamente inclini a posticipare il sesso o il primo parto hanno avuto migliori risultati di salute e longevità in seguito.

Avere un primo figlio più avanti nella vita è legato al vivere più a lungo e all'essere liberi dal diabete di tipo 2 e dalle malattie cardiache. «Abbiamo dimostrato che è una combinazione di genetica, predittori sociali e ambiente determinano l'insorgenza precoce o tardiva della riproduzione», ha affermato il professor Mills.

«È entusiasmante che la genetica alla base di questi comportamenti riproduttivi possa aiutarci a comprendere le malattie in età avanzata».

Secondo la società di preservativi Durex, l'età media in cui le persone perdono la verginità in Gran Bretagna è di 18,3 anni, ben oltre l'età legale di 16.

Secondo un altro studio del 2018 , il numero di giovani in Gran Bretagna che non hanno mai fatto sesso è in aumento. Un 26enne su otto ha detto ai ricercatori del progetto Next Steps, che traccia la vita privata dei millennial, di essere vergini.

I fattori che spiegano il ritardo nel primo rapporto sessuale includono la paura dell'intimità e di essere umiliati sui social media. Quando i giovani britannici fanno sesso per la prima volta, molti non sono pronti.