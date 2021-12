IL DNA CI PIGLIA: SMANDRAPPA LA MADRE, SMANDRAPPA LA FIGLIA - LOURDES LEON, LA PRIMOGENITA DI MADONNA, HA FATTO IL SUO DEBUTTO DA SMUTANDATA SULLA COPERTINA DI "PAPER" - LA 25ENNE E' UNA STELLE EMERGENTE NEL SETTORE DELLA MODA E ACCUSA L'OMOLOGAZIONE DEL GUSTO: "SENTO CHE C'E' UNA TALE MANCANZA DI STILE PERSONALE, QUALCOSA CHE NON ABBIA A CHE FARE CON LE TENDENZE O CON TIK TOK"

Dagotraduzione da PageSix

Lourdes Leon

Lourdes Leon è unica nel suo genere. La figlia maggiore di Madonna, soprannominata Lola, è una stella emergente nel settore della moda. Oltre a fare la modella per Swarovski, Marc Jacobs e Savage X Fenty, ha recentemente abbellito la copertina di Vogue e ha fatto il suo debutto al Met Gala.

Ma la ballerina/coreografa di 25 anni non cerca di seguire il branco quando si tratta del suo look. «Sento che c'è una tale mancanza di stile personale, uno stile attuale che non abbia a che fare con le tendenze o con TikTok. Perché quando c'è qualcosa lì dentro, tutti la indossano. O tutti quelli che sono alla moda, ma alla moda per le masse», ha detto a Paper Magazine .

«A causa di TikTok e delle tendenze sui social media, ci sono così tante diverse iterazioni della stessa giacca o della stessa... È come se tutto fosse copiato da tutti».

Lourdes Leon 2

Una tendenza in particolare che Leon non indosserebbe mai? «Non posso entrare nella casualizzazione del blazer. Il blazer oversize. Perché non sono una ragazza blazer», ha detto, citando Hailey Baldwin come amante del look.

Leon si è completamente trasformata per il suo servizio fotografico su Paper, sfoggiando un trucco pesantemente glassato e capelli biondi con riflessi grossi e una parrucca rosso fuoco con frangia spuntata. Si è anche spogliata per indossare bikini sexy con top a foulard, stivali di pelliccia, micro minigonne e un vestito con la schiena completamente aperta e con le spalline.

E la star è pronta a difendere il suo caratteristico stile sensuale contro i critici dei social media.

«Penso che sia un po' ridicolo che le persone vivano ancora in questo mondo in cui identifichiamo il mostrare la pelle con il volere attenzione. Lascia che ognuno che indossi quello che vuole», ha detto.

Lourdes Leon 3

Leon ha anche altri motivi per evitare Instagram.

«Ho una relazione complicata con [i social media] perché vedo solo persone che hanno un certo aspetto o vivono un certo stile di vita, e mi confrontro solo con quelle persone. Non è salutare per nessuno», ha detto, aggiungendo che il suo racconto è più spensierato che serio.

«Ho uno strato di base di odio perché così tante persone amano odiare mia madre: sono la figlia maggiore, vedo la fine di quell'odio. Quindi tutto ciò che faccio di negativo, è definito “Tale madre, tale figlia”», ha detto Leon.

Lourdes Leon 4

«Siete tutti così poco originali».

