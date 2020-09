DO DI VIRUS - ANNA NETREBKO, STAR DELLA LIRICA MONDIALE, È RICOVERATA IN OSPEDALE POSITIVA AL CORONAVIRUS CON POLMONITE DA CINQUE GIORNI. ‘’AVEVO DUE SCELTE: CONTINUARE A STAR SEDUTA A CASA E AVER PAURA DI VENIRE INFETTATA OPPURE COMINCIARE A LAVORARE, GUIDARE, CORRERE CON IL RISCHIO DI AMMALARMI. IO HO SCELTO SENZA SE E SENZA MA L’OPZIONE DUE E NON MI PENTO DI NIENTE” - ALLA FINE, SU INSTAGRAM, NON HA RISPARMIATO UNA NOTA POLEMICA: “SONO MOLTO PIÙ STANCA DELLA MERDA LEGATA AI TEST, ALLE QUARANTENE, ALLE INTIMIDAZIONI DI PERSONE TRISTI CHE DAL VIRUS’’

anna netrebko ph yasuko kageyama 9

DAGONEWS

Il soprano Anna Netrebko, star della lirica mondiale, è ricoverata in ospedale positiva al Coronavirus con polmonite da cinque giorni. Ha informato lei stessa i suoi fan con un post sui social. «Avevo due scelte: continuare a star seduta a casa e aver paura di venire infettata oppure cominciare a lavorare, guidare, correre con il rischio di ammalarmi. Io ho scelto senza se e senza ma l’opzione due e non mi pento di niente. Sono in ospedale da cinque giorni con la polmonite e presto mi riprenderò», ha scritto l’artista che ha effettivamente girato l’Europa durante tutta l’estate: ha cantato a luglio all’Arena di Verona, ad agosto al circo Massimo di Roma e al festival di Salisburgo e ha interpretato, a settembre, Elisabetta di Valois nel Don Carlo al Bolshoi, mentre è attesa alla Scala di Milano per un recital a novembre.

anna netrebko e yusif eyvazov 4

Netrebko ha spiegato di essersi isolata non appena a iniziato a non sentirsi bene anche se i tamponi erano negativi. «Sono arrivata in ospedale in tempo e mi aiutano. Tutto andrà bene! - ha aggiunto - Non è così spaventoso come lo descrivono». «Mio figlia Tyago e mio marito Yusif (il tenore Yusif Eyvazov ndr) sono risultati negativi al test», ha aggiunto il soprano. Precisando poi che il marito «ha gli anticorpi, così può andare in scena, cosa che mi rende molto felice». E ha assicurato che anche suo figlio Tyago sta bene.

anna netrebko al circo massimo ph yasuko kageyama 11

Alla fine, almeno su Instagram, non ha risparmiato una nota polemica: «sono molto più stanca della merda legata ai test, alle quarantene, alle intimidazioni di persone tristi che dal virus. Sono felice che per me sia finita ora». Non a caso, sul suo Instagram ha scelto come video e immagine quella di Daryl Hannah in Kill Bill, mentre entra fischiettando in ospedale per uccidere Uma Thurman.

