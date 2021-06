DOBBIAMO ARRIVARE ALLA PISTOLA SOTTO IL CUSCINO? - UN ARCHITETTO DI 50 ANNI È STATO UCCISO NELLA SUA VILLA DA DUE MALVIVENTI CHE SI SONO INTRUFOLATI IN CASA PER UN FURTO: QUANDO È SCATTATO L’ALLARME IL PROPRIETARIO È SCESO AL PIANO DI SOTTO DOVE SI È TROVATO DAVANTI I DUE LADRI CON I QUALI È INIZIATA UNA COLLUTTAZIONE – UNO DEI BANDITI HA ESPLOSO UN COLPO DI PISTOLA CHE LO HA UCCISO: QUANDO LA MOGLIE È SCESA A CONTROLLARE HA PENSATO CHE…

Avrebbe sorpreso due ladri in casa ed è stato ucciso. È successo in via del Campetto a Piossasco dove questa mattina un’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere un uomo, l’architetto Roberto Mottura, 50 anni, che inizialmente, sembrava essere stato stroncato da un malore. I tentativi di rianimazione sono stati inutili e i carabinieri hanno recuperato un bossolo di pistola all’interno dell’abitazione.

Questa mattina, verso le 4, due uomini sono entrati nella villa dell’architetto Mottura sulla collina di Piossasco dove l’uomo viveva con la moglie Laura e il figlio di 13 anni. I ladri hanno forzato una persiana al primo piano e sfondato il vetro con una mazzetta, facendo scattare il sistema d’allarme. Mottura, che dormiva con la moglie al piano superiore, è sceso a controllare e si è trovato di fronte i banditi, con i quali è iniziata una colluttazione. A quel punto uno dei due malviventi ha esploso un colpo di pistola che ha raggiunto l’architetto all’inguine.

I ladri sono fuggiti e quando la moglie ha trovato il marito per terra, ha pensato si trattasse di un malore e ha chiamato il 118. Solo con l’arrivo dei sanitari e dei carabinieri è stato scoperto il foro del proiettile. Mottura è morto subito dopo e gli investigatori della compagnia di Moncalieri e del comando provinciale hanno disposto controlli in tutta la provincia per rintracciare i due fuggitivi.

