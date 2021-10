26 ott 2021 20:04

DOCENTE INDECENTE – UN DOCENTE DI DIRITTO PRIVATO DI UN’UNIVERSITÀ DI BARI È STATO SOSPESO PER CINQUE ANNI DAL SERVIZIO PER AVER VIOLENTATO SESSUALMENTE UNA STUDENTESSA NELL'APRILE 2019 – IL PROFESSORE AVREBBE MINACCIATO LA SUA VITTIMA CHIEDENDO SOLDI E PRESTAZIONI SESSUALI PER SUPERARE GLI ESAMI – IL RETTORE: ANNI "LA MISURA PIÙ IDONEA A SALVAGUARDARE L'INTERESSE PUBBLICO DELL'UNIVERSITÀ PER PRESERVARE LA PROPRIA CREDIBILITÀ E AUTOREVOLEZZA".