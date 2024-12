I DOCUMENTI CARTACEI? ROBA DA "BOOMER" - DA OGGI PATENTE, CARTA DI IDENTITÀ, TESSERA SANITARIA E CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ SARANNO DISPONIBILI SU "IT-WALLET" (UN AGGIORNAMENTO DELL'APP IO) - I DOCUMENTI DIGITALI SONO CONSIDERATI UFFICIALI E NON CI SARÀ BISOGNO DI MOSTRARE LA VERSIONE CARTACEA - IN FUTURO È PREVISTA L'INTEGRAZIONE DI ALTRI DOCUMENTI E ALTRE FUNZIONI, DAL PASSAPORTO ALLE PRENOTAZIONI DI VISITE SANITARIE A QUELLE DI TRENI E AEREI...

Da oggi tutti gli italiani possono accedere a It-Wallet, portafoglio digitale per patente, carta di identità, tessera sanitaria, carta europea della disabilità. IT-Wallet è un aggiornamento dell’applicazione IO diventata popolare durante la pandemia, era quella dove si riceveva la certificazione Covid dopo un tampone negativo.

Almeno per ora, considerato che nel progetto è previsto che verranno integrate successivamente altri documenti e altre funzioni, dal passaporto ai pagamenti, dalle prenotazioni di visite sanitarie a quelle di treni e aerei. Sull’App IO si può entrare con Spid o Carta di Identità elettronica e i documenti contenuti nell’It-Wallet saranno a tutti gli effetti documenti ufficiali: non ci sarà bisogno della loro versione cartacea per dimostrarne l’ufficialità.

Non è obbligatorio né a pagamento. Per ottenere l’app basta accedere al Play Store per i possessori di un dispositivo Android oppure all'App Store per i possessori di Iphone, poi digitare IO nel motore di ricerca, installare l’applicazione sul proprio dispositivo e seguire le istruzioni per caricare i documenti.

Sul lato pagamenti ci sono molti cantieri aperti. Tutto parte da una struttura già consolidata con il meccanismo del Cashback, il rimborso di parte delle spese effettuate durante i mesi della pandemia. Su App Io ci sono già registrate carte di credito e debito. Ora allo studio c’è la possibilità di integrare nell’app sistemi di pagamento come Bancomat, Postepay e Satispay, di fatto aprendo ai privati la possibilità di integrarsi con il portafogli digitale. E consentire una serie di operazioni come prenotare e pagare viaggi, biglietti di treni e aerei.

