Giusto pochi mesi fa Ferrero annunciava l’imminente arrivo di un prodotto destinato a far discutere, ma che ormai sembrava necessario: la versione vegana del suo prodotto di punta […] la Nutella. […]

[…] Se ormai tra biscotti, snack e il recentissimo gelato, ci siamo un po’ abituati all’idea di prodotti che vogliono differenziare l’offerta e approfittare dell’indiscutibile appeal del marchio, questa è la prima volta che si mette mano al prodotto primigenio, e c’è da scommettere che il reparto ricerca e sviluppo abbia fatto un enorme sforzo per mantenerne le caratteristiche che ne hanno decretato il successo planetario.

In attesa di avere per le mani un barattolo in cacao e ossa, e poterne quindi leggere la lista completa degli ingredienti, possiamo anticiparvi che la parte di latte della ricetta orginale è stata sostituita con ceci e sciroppo di riso. […]

Dalle prime immagini, l’identità grafica della nuova Nutella mantiene una ovvia continuità con la sorella maggiore, con un tappo verde ad identificarla e una leggera texture di sfondo sull’etichetta, per un barattolo che uscirà in formato da 350g. […]

“PRODOTTA IN ITALIA”

Così commenta Stefano Lelli Mami, Region Marketing Manager Nutella Italia: “Nell’anno delle celebrazioni per il 60° compleanno di Nutella, grazie allo spirito di innovazione e di imprenditorialità che da sempre caratterizza Ferrero, Nutella avrà la possibilità di scrivere una nuova pagina della propria storia. A pochi mesi dal lancio di Nutella Ice Cream, lanciamo oggi sul mercato anche la versione Nutella Plant-Based, realizzata con ingredienti di origine vegetale che, come alternativa al latte, integra ceci e sciroppo di riso, due ingredienti dal gusto delicato ed equilibrato, che hanno consentito di garantire l’inconfondibile gusto e la cremosità tipica di Nutella”.

Il manager di Ferrero non manca di fare riferimento all’italianità della produzione: “Nutella Plant-Based è prodotta in Italia, presso lo stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino, a testimonianza dell’impegno del Gruppo Ferrero nel continuare a consolidare la propria presenza nel Paese e il proprio footprint industriale”. […]

La Nutella ha introdotto una versione vegana, segnando un'importante novità per gli amanti della famosa crema spalmabile. Con un tappo e parte dell'etichetta che ora sfoggiano un colore verde, la nuova Nutella plant-based si distingue dalla classica e promette di conquistare un vasto pubblico. Con 770 milioni di barattoli venduti ogni anno e un consumo diffuso in oltre 110 milioni di famiglie, l'azienda ha deciso di rispondere alle esigenze di chi segue una dieta vegana.

COSA CONTIENE LA NUTELLA VEGANA

La composizione della Nutella vegana mantiene alcuni ingredienti iconici come zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, lecitina di soia e vanillina, ma al posto del latte scremato in polvere vengono utilizzati ceci e sciroppo di riso. Questo prodotto è stato certificato dalla Vegetarian Society con il marchio "Vegan Approved" e, come la versione tradizionale, è privo di glutine. La nuova ricetta è pensata anche per chi soffre di intolleranza al lattosio, offrendo un'alternativa che conserva il sapore caratteristico della Nutella.

[…] La distribuzione è iniziata a settembre, con la Nutella vegana disponibile nei supermercati di Italia, Francia e Belgio nel formato da 350 grammi al prezzo di 4,49 euro. Entro il 2025, la crema arriverà anche in altri paesi europei, con la Germania tra i primi a riceverla. […] Su TikTok, gli utenti hanno iniziato a condividere video dei primi assaggi, evidenziando la cremosità e l'aroma simili a quelli dell'originale. […]

3. LA NUTELLA VEGANA NON È ANCORA IN COMMERCIO, A NAPOLI SI VENDE GIÀ QUELLA RUBATA

Il Nas di Napoli ha sequestrato, in un negozio che si affaccia in uno dei vicoli del centro storico della città, un lotto di Nutella Vegana destinato alla Francia e rubato in Campania.

I militari del nucleo antisofisticazioni, guidati dal comandante Alessandro Cisternino, sono entranti in azione, dopo una segnalazione, in un negozietto che si trova in una traversa di piazza Dante dove la Nutella Vegana, presentata proprio oggi alla stampa, e, secondo quanto si è appreso non ancora disponibile per la vendita, era a disposizione dei clienti a prezzi stracciati: 2,60 euro a barattolo rispetto ai 4,49 euro previsti dal produttore. […]

La presentazione alla stampa del nuovo prodotto si è tenuta proprio oggi: il lancio della Nutella Vegana in Italia è avvenuto parallelamente a quello in Francia e Belgio e solo dal 2025 la vendita verrà estesa agli altri mercati europei. Il carico, più imponente, sarebbe stato rubato lo scorso giugno. […]