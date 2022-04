DOLLARI CHE CINGUETTANO - PER COMPRARSI TWITTER, ELON MUSK HA SPESO SETTE VOLTE IL PATRIMONIO NETTO DEL SUO FONDATORE, JACK DORSEY - L'EX CEO, CHE HA LASCIATO LA CARICA NEL 2021, FA UNA VITA DA SANTONE: MANGIA UNA VOLTA AL GIORNO, A CENA, PERCHE' IL DIGIUNO LO AIUTA A CONCENTRARSI - E NEL 2018, E' ANDATO IN MYANMAR PER UN RITIRO SPIRITURALE DURANTE IL QUALE...

Dagotraduzione dal Sun

Jack Dorsey 2

Il co-fondatore di Twitter Jack Dorsey mangia solo un pasto al giorno e una volta ha trascorso il suo compleanno in un rifugio immerso nel silenzio dove non puoi usare la tecnologia o stabilire un contatto visivo.

Dorsey ha ufficialmente rassegnato le dimissioni da Ceo di Twitter nel 2021 e ora, il collega miliardario Elon Musk ha pagato sette volte il patrimonio netto di Dorsey per diventare il nuovo proprietario della piattaforma.

Lunedì il Ceo di Tesla si è assicurato un accordo da 44 miliardi di dollari con Twitter, ovvero sette volte il patrimonio netto di Dorsey di 6,6 miliardi di dollari.

La stanza di Jack Dorsey in Myanmar

Dorsey, 45 anni, ha fatto notizia molte volte in passato per i suoi ideali unici di salute e benessere.

L'anno scorso, ha detto al conduttore di podcast Ben Greenfield che mangia solo un pasto al giorno, una forma piuttosto estrema di digiuno intermittente, e talvolta nei fine settimana salta anche i pasti. Ha detto che il digiuno lo aiuta a concentrarsi ed «è stata una nuova dimensione». Dorsey ha raccontato che in genere mangia solo a cena e prepara un pasto abbondante con proteine e molta verdura.

Nel 2018, Dorsey ha fatto un ritiro di meditazione in Myanmar e un mese dopo è andato su Twitter per condividere la sua esperienza. «Ho meditato al Dhamma Mahimã a Pyin Oo Lwin. Questa è la mia stanza. Di base», insieme alle foto di una stanza spoglia che sembra contenere solo letti. «Durante i 10 giorni: nessun dispositivo, lettura, scrittura, esercizio fisico, musica, intossicanti, carne, parlare e nemmeno contatto visivo con gli altri. E' gratis: tutto è dato ai meditatori per carità».

Tweet di Jack Dorsey sul viaggio in Myanmar

«Mi sono svegliato alle 4 del mattino tutti i giorni e abbiamo meditato fino alle 21. C'erano pause per colazione, pranzo e passeggiate. Niente cena. Ecco il marciapiede su cui ho camminato per 45 minuti ogni giorno», ha aggiunto Dorsey, condividendo un'altra foto di una passerella dall'aspetto tranquillo.

Dorsey ha aggiunto che aveva in programma di continuare a lavorare sulla sua pratica di meditazione ogni anno. «Continuerò a farlo ogni anno, e spero di farlo sempre più a lungo ogni volta. Il tempo che prendo per fare questo restituisce così tanto a me e al mio lavoro».

Dorsey lascia Twitter

Dorsey ha fatto l'annuncio scioccante che avrebbe lasciato Twitter nel novembre 2021. «Ho deciso di lasciare Twitter perché credo che la società sia pronta ad andare oltre il suo fondatore», ha detto Dorsey in una nota.

Jack Dorsey 3

«La mia fiducia in Parag [Agrawal] come Ceo di Twitter è profonda. Il suo lavoro negli ultimi 10 anni è stato trasformativo. Sono profondamente grato per la sua abilità, il suo cuore e la sua anima. È il suo momento di guidare».

L'imprenditore ha anche condiviso l'e-mail che ha inviato ai dipendenti interni su Twitter, firmando «ciao mamma!».

Dopo la notizia, le azioni di Twitter sono aumentate fino al 9% in più, mentre Square, una società di cui Dorsey è anche CEO, è salita del 3%. Il Nasdaq ha quindi sospeso rapidamente la negoziazione di azioni Twitter.

jack dorsey

Il consiglio di amministrazione della società si stava preparando per la partenza di Dorsey dal 2020, hanno affermato le fonti. La notizia scioccante arriva oltre un decennio dopo che Dorsey ha co-fondato la piattaforma di social media. Ha co-fondato Twitter con Ev Williams, Biz Stone e Noah Glass nel 2006.