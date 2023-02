IL DOLORE PIU' GRANDE – LA STRAZIANTE IMMAGINE DI UN PADRE SIRIANO CHE TIENE IN BRACCIO IL PROPRIO FIGLIO MORTO DURANTE IL TERREMOTO CHE HA SCOSSO TURCHIA E SIRIA – AL MOMENTO LE VITTIME DEL SISMA SONO PIÙ DI 5MILA E I SOCCORRITORI CONTINUANO A SCAVARE PER SALVARE I SOPRAVVISSUTI E PER RECUPERARE I CADAVERI…

Estratto da www.lastampa.it

PADRE TIENE IN BRACCIO IL FIGLIO MORTO IN SIRIA DURANTE IL TERREMOTO

Un padre siriano tiene in braccio il figlio morto, avvolto in una coperta rossa. L’impotenza, la rabbia e il dolore di questo papà diventano la foto simbolo della tragedia, quella della terra che ha ingoiato finora 3.600 persone tra Turchia e Siria.

[…]

In queste ore si scava senza sosta. Alle urla di dolore si mescolano quelle di chi si salva. La speranza arriva da altre immagini: quelle di due bambine estratte vive dalle macerie. Hanno ancora il pigiamino, sono sporche di sangue e polvere. Una bimba si aggrappa con tutta la forza che ha ad un soccorritore.

idlib rasa al suolo dopo il terremoto 5

Ora si lotta contro il tempo per salvare quante più vite possibile. Per questo le organizzazioni non governative si sono già attivate. La Ong di protezione civile siriana White Helmets (Caschi Bianchi) ha dichiarato lo stato di emergenza nel nord-est del Paese e ha lanciato un appello alle organizzazioni umanitarie internazionali affinché intervengano il più tempestivamente possibile.

terremoto in turchia 6 febbraio 2023 4 terremoto in turchia 6 febbraio 2023 7 terremoto in turchia 6 febbraio 2023 1 terremoto in turchia 6 febbraio 2023 12