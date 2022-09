LA DOMANDA NON È CHI C’ERA, MA CHI NON C’ERA – BAGNO DI FOLLA A NEW YORK PER OLIVIA WILDE E HARRY STYLES ALLA PREMIERE DEL FILM “DONT WORRY DARLING”. FACCE SORRIDENTI, BACI E ABBRACCI TRA I MEMBRI DEL CAST TRA I QUALI SPICCAVA L’ASSENZA DI FLORENCE PUGH, LA PROTAGONISTA CHE HA SCAZZATO CON LA REGISTA PER LO STIPENDIO. NON C'ERA NEMMENO CHRIS PINE, SPARITO DOPO CHE STYLES È STATO ACCUSATO DI AVERGLI SPUTATO ADDOSSO – TRA GLI OSPITI DITA VON TEESE E… - VIDEO

Da www.tg24.sky.it

olivia wilde harry styles 1

Bagno di folla per Olivia Wilde e per i membri del cast di Don't Worry Darling, pellicola proiettata a New York in anteprima dopo il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia 2022. La trentottenne è sia regista che interprete del film

Olivia Wilde, in abito scuro Saint Laurent by Anthony Vaccarello, si è concessa generosamente ai fotografi. Nella pellicola, la regista interpreta uno dei personaggi chiave della storia

olivia wilde 3

Co-protagonista con Florence Pugh, Harry Styles ha fatto una pausa dai suoi concerti al Madison Square Garden per spostarsi al Lincoln Square Theatre. La sua performance è stata particolarmente lodata dalla stampa di settore

Styles, icona indiscussa del mondo della moda, ha sfoggiato un altro dei completi Gucci ideati dall'amico stilista Alessandro Michele. Il dettaglio, questa volta, è la posizione dell'abbottonatura della giacca

In assenza di Chris Pine, a New York ha fatto la sua comparsa Gemma Chan, ancora una volta in abito da sera Louis Vuitton, stesso brand scelto per l'anteprima a Venezia. L'attrice si avvale dello styling di Rebecca Corbin-Murray

il cast di don't worry baby

A New York ha presenziato anche Dita Von Teese che in Don't Worry Darling si esibisce in uno dei suoi iconici numeri in una sequenza visivamente accattivante. La star del burlesque ha indossato un prezioso abito a cappa verde acqua di Jenny Packham

Black dress con maliziose aperture laterali per Sydney Chandler. Il look dell'attrice è opera della celebrity stylist Samantha McMillen che cura l'immagine di molte star hollywoodiane tra cui Ana De Armas che a Venezia ha brillato sul red carpet per fascino ed eleganza

olivia wilde 2

Come d'abitudine, Olivia Wilde ed Harry Styles, in coppia nella vita ma riservatissimi a proposito della loro love story, non hanno posato insieme per il photocall e hanno mantenuto le distanze anche a New York. I fotografi, però, sono riusciti a cogliere questo scambio di battute tra i due prima dell'ingresso in sala

olivia wilde 3 dita von teese harry styles 1 gemma chan harry styles olivia wilde harry styles 2 olivia wilde 1 olivia wilde 2 sydney chandler