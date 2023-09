18 set 2023 19:09

DOMANI A MEZZOGIORNO, IN LOMBARDIA VERRA' TESTATO IL SISTEMA DI ALLARME "IT-ALERT", IDEATO PER AIUTARE CHIUNQUE SI TROVI IN TERRITORI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALI O GRAVI INCIDENTI - TUTTI GLI SMARTPHONE PRESENTI NELLA REGIONE RICEVERANNO UN MESSAGGIO, UNITO A UN SUONO PROLUNGATO, PER VERIFICARE, TRA LE ALTRE COSE, EVENTUALI ERRORI NELL’INVIO/RICEZIONE DEI MESSAGGI DELLA PROTEZIONE CIVILE - TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SUL TEST DI DOMANI…