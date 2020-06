DOMANI L’ITALIA RIAPRE E TORNA IL BRUTTO TEMPO – PRECIPITAZIONI OVUNQUE AL NORD, CON TEMPORALI E GRANDINE E UN CALO DIFFUSO DELLE TEMPERATURE. DA GIOVEDÌ LA PERTURBAZIONE SI SPOSTERÀ VERSO IL CENTRO-SUD – NEL WEEKEND È PREVISTO…

Da www.corriere.it

Torna il brutto tempo in Italia, con piogge e temporali anche di forte intensità un po' ovunque al Nord e precipitazioni sparse, a partire da mercoledì 3 giugno con peggioramento da giovedì. Sono attesi fenomeni anche violenti e in alcuni casi con grandine, oltre ad un calo delle temperature. Qualche fenomeno diffuso di rovescio in Basilicata dal 3 giugno. La perturbazione si sposterà da giovedì 4 giugno verso il centro Sud con nuvolosità e piogge in diverse regioni fino a coinvolgere da venerdì anche la Sicilia.

Giovedì 4 giugno

Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare per i prossimi giorni l'Italia sarà interessata da un'ondata di maltempo su parecchie regioni. Giovedì 04 giugno al Nord si verificheranno piogge, con aumento pomeridiano, su alta Lombardia, Liguria centrorientale e Friuli-Venezia Giulia; dalla serata miglioramento sul settore occidentale e sull'Emilia.

Al Centro e in Sardegna: è prevista nuvolosità estesa su tutte le regioni peninsulari, più consistente su quelle tirreniche ed umbria con piogge, rovesci e temporali dapprima sulla Toscana e dalla tarda mattinata anche su Umbria e Marche; dal pomeriggio intensificazione su Alpi apuane ed Appennino toscano e qualche piovasco su Sardegna e Lazio settentrionali; dalla serata precipitazioni diffuse su tutto il settore centroccidentale. Al Sud e in Sicilia: cielo sereno sull'isola, alternanza di schiarite ed annuvolamenti poco significativi sulle aree ioniche, velature anche compatte altrove con graduale peggioramento serale-notturno sull'alta Campania. Le temperature minime saranno in aumento su pianura piemontese, alpi orientali, regioni centromeridionali adriatiche, ioniche, Sicilia settentrionale e Sardegna, stazionarie sul restante territorio; mentre massime in diminuzione su Toscana, Umbria e Marche, più decisa al Nord, in rialzo su Sardegna orientale, Sicilia tirrenica e regioni ioniche, senza variazioni di rilievo altrove.

Il weekend

Per sabato è prevista nuvolosità in intensificazione mattutina sulle aree alpine ed appenniniche settentrionali con deboli fenomeni anche temporaleschi, in ampliamento a quelle pedemontane dal pomeriggio; addensamenti compatti su Calabria tirrenica e Sicilia nordorientale con piogge, rovesci e temporali in dissolvimento pomeridiano sulla seconda; alternanza di ampie aperture ed annuvolamenti sul restante territorio. Il brutto tempo poi continuerà nelle giornate di domenica e lunedì sul settore alpino e prealpino, velature compatte sull'Emilia-Romagna; cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso altrove seguito da un aumento pomeridiano della nuvolosità e un successivo peggioramento sul settore tirrenico. Nella giornata di lunedì addensamenti compatti un po' ovunque con precipitazioni associate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, più intense su Sardegna nordorientale e sul Friuli-Venezia Giulia.