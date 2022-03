DOMENICA TORNA IL DERBY DI ROMA: ALLARME ROSSO PER GLI ULTRAS FILORUSSI IN ARRIVO DALLA BULGARIA. ATTESI GRUPPI DI TIFOSI DEL LEVSKI SOFIA GEMELLATI CON I LAZIALI: CI SARANNO STRISCIONI IN CIRILLICO E BANDIERE INNEGGIANTI AL DONBASS. IN CURVA NORD POTREBBERO PRENDERE POSTO ANCHE I POLACCHI DEL WISLA CRACOVIA, GLI INGLESI DEL WEST HAM E GLI SPAGNOLI DEL REAL MADRID. TUTTI UNITI DA UN FILO NERO - OCCHIO PERCHE’ ANCHE NELLA CURVA SUD DEI ROMANISTI CI SARANNO OSPITI: I GRECI DEL PANATHINAIKOS, GLI SPAGNOLI DELL'ATLETICO E I CROATI DELLA DINAMO ZAGABRIA. SI PREPARA UN AMBIENTINO…

Emiliano Bernardini per il Messaggero

A sei mesi esatti da quello dell'andata, torna il derby. E tornano anche gli ultrà. L'Olimpico stavolta sarà pieno per il 75%, un 25% in più rispetto alla gara giocata a settembre. Previsto il tutto esaurito. I tagliandi sono andati a ruba. Lo stadio si colorerà di oltre 50 mila presenze.

La guardia resta alta: anche se il grosso dello zoccolo duro della tifoseria laziale è stata decimata da daspo e arresti e non sembrano arrivare segnali particolarmente allarmanti dal fronte opposto, non è escluso che nei punti più caldi, come ponte Milvio o ponte Duca d'Aosta, possano verificarsi degli incidenti a seguito di scaramucce e provocazioni. Le forze dell'ordine, però, stanno monitorando con attenzione possibili messaggi filo russi. Ecco perché l'arrivo di una cinquantina di ultras del Levski Sofia ha fatto mettere tutti in preallarme. I bulgari sono da tempo gemellati con gli Ultras Lazio. Un gemellaggio che affonda le radici nella politica.

I biancocelesti starebbero preparando uno striscione in cirillico per i fratelli del Levski che in occasione del loro derby con il Cska avevano omaggiato i laziali. Non è un segreto che i bulgari abbiano un'ideologia filorussa. Ideologia che abbraccia il pensiero di parte dei biancocelesti. Nel 2018 prima della trasferta in Ucraina per la gara di Europa League contro la Dinamo Kiev i laziali esposero una bandiera del Donbass.

Un gesto che non passò affatto inosservato tanto che agli ultras della Lazio fu impedito di andare in trasferta. Non solo bulgari perché in curva Nord potrebbero prendere posto anche i polacchi del Wisla Cracovia, gli inglesi del West Ham e gli spagnoli del Real Madrid. Tutti uniti da un filo nero. Sarà anche l'occasione per inaugurare la nuova sede degli Ultras Lazio. Anche nella curva Sud ci saranno ospiti: i greci del Panathinaikos, gli spagnoli dell'Atletico e i croati della Dinamo Zagabria. A proposito di questi ultimi un gruppetto di giallorossi si è unito a loro nella trasferta di Europa League contro il Siviglia.

COREOGRAFIE E CHIUSURE Spazio anche per le coreografie che saranno sfoggiate da entrambe le curve. I laziali sabato mattina saranno all'Olimpico per un sopralluogo, e domenica (sempre mattina) una settantina di persone avranno il via libera per cominciare ad allestirla. Discorso simile per i romanisti (chiaramente con orari diversi). Una idea di massima che riguarda chiusure e forze in campo già c'è ma per il via libera definitivo bisognerà attendere domani o sabato.

La priorità è alla gara di Europa League che la Roma giocherà questa sera contro il Vitesse sempre all'Olimpico. Il piano per il derby prevede una divisione netta in due parti con ponte Duca d'Aosta a fare da confine. I laziali saranno concentrati nella zona di ponte Milvio e i romanisti in quella del ponte della Musica.

A vegliare su di loro ci saranno quasi duemila agenti, tra poliziotti, carabinieri, finanzieri in tenuta antisommossa e vigili urbani deputati alla regolamentazione del traffico e alla viabilità. Intanto da già da domani notte scatteranno le bonifiche nell'area attorno allo stadio e sugli spalti, mentre i radar della Digos sono ben accesi e puntati su luoghi caldi e i territori contesi della città dove esporre striscioni e innescare scintille: il Colle Oppio e il Tuscolano, Corso Francia a piazza Mancini. Domenica il fischio di inizio è fissato alle ore 18.

Cancelli aperti dal primo pomeriggio. Da sabato sera scatteranno le rimozioni dei veicoli in sosta lungo le strade più vicine al Foro Italico. Inoltre sempre nel primo pomeriggio potranno essere disposte chiusure a vista per permettere il flusso e, al termine, della partita il deflusso degli spettatori. Deviati i bus.