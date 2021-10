18 ott 2021 11:12

DOMENICO ARCURI È INDAGATO PER PECULATO E ABUSO D'UFFICIO - L'EX COMMISSARIO PER L'EMERGENZA COVID19 SABATO SCORSO È STATO SENTITO DAI PUBBLICI MINISTERI VARONE E TUCCI DELLA PROCURA DI ROMA, PER UN "CHIARIMENTO" IN RELAZIONE ALL'INCHIESTA SULLA FORNITURA DI MASCHERINE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO MARIO BENOTTI - SECONDO LA PROCURA ERA STATO COSTITUITO UN "COMITATO D'AFFARI" COMPOSTO DA "FREELANCE IMPROVVISATI DESIDEROSI DI SPECULARE SULL'EPIDEMIA E CAPACE DI CONDIZIONARE LE SCELTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE...2