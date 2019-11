DONALD PARLA E MELANIA PAGA – UNA BORDATA DI FISCHI HA ACCOLTO IL DISCORSO DELLA FIRST LADY CHIAMATA A PARLARE DELL’EMERGENZA OPPIODI SINTETICI DAVANTI A CENTINAIA DI STUDENTI DI BALTIMORA – A LUGLIO IL PUZZONE AVEVA PARLATO DELLA CITTÀ, GUIDATA DAL SINDACO DEMOCRATICO JACK YOUNG, “INFESTATA DAI RATTI E DAI TOPI” E ADESSO MELANIA È STATA COSTRETTA A STAMPARSI UN SORRISO IN FACCIA E A PARARE I COLPI: “VIVIAMO IN UNA DEMOCRAZIA E OGNUNO HA DIRITTO ALLA PROPRIA OPINIONE…” - VIDEO

Da "www.corriere.it"

Cinque minuti di discorso, cinque minuti di rumori, fischi e «booo» da parte del pubblico. L’indisciplinata platea della speaker Melania Trump, invitata a parlare dell’emergenza oppioidi sintetici, erano centinaia di studenti di alcune scuole superiori di Baltimora, dove si teneva lo Youth Summit on Opioid Awareness, una conferenza sull’allarme droghe.

Forse l’ostilità del pubblico è dovuta anche ai commenti fatti dal marito, a luglio: aveva definito Baltimora, città guidata dal sindaco democratico Jack Young, «infestata dai ratti e dai topi».

Tornata alla Casa Bianca, la First Lady ha scritto in un comunicato: «Viviamo in una democrazia e ognuno ha diritto alla propria opinione. Resta il fatto che abbiamo una vera emergenza in questo Paese e resta il mio impegno a educare i più giovani ai rischi e alle conseguenze mortali dell’abuso di droghe».

La sua campagna «Be Best», dedicata ai giovani, è concentrata anche molto sull’uso di droghe. Salita sul palco, però, è riuscita solo a dire «Hello, everyone», ciao a tutti, prima che si sollevasse dalla platea una salva mista di applausi e fischi.

Ha iniziato a parlare, ma poiché i rumori non smettevano lo ha ripetuto: «Ciao a tutti». «Sono con voi in questa lotta, lotto per voi», ha detto, invitando chiunque avesse una dipendenza a chiedere aiuto. «So che tutti voi avete speranze e sogni per il futuro, e il vostro futuro dipende dalle scelte che fate oggi. La droga non farà che rallentarvi e impedirvi di diventare ciò che volete».

Con Baltimora — città a ininterrotta guida dem sin dal 1967 — Donald Trump ha un rapporto difficile. Ha detto più volte che «nessun essere umano vorrebbe viverci», parlato di ratti e topi e ingaggiato battaglie personali con il parlamentare Elijah Cummings, che rappresentava da anni Baltimora al congresso e quando è morto, a ottobre, era nel pieno di una serie di inchieste contro Trump e la sua amministrazione.

A settembre il presidente Usa aveva visitato Baltimora ed era stato accolto da cortei, manifestazioni e dal gonfiabile di un ratto gigante. Ieri i fischi a Melania.

