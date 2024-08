UNA DONNA DI 33 ANNI È CADUTA DAL QUINTO PIANO DI UN PALAZZO A ROZZANO, IN PROVINCIA DI MILANO, NELLA NOTTE - AVEVA TENTATO PER DUE VOLTE DI CHIAMARE IL 112, MA LE TELEFONATE SAREBBERO STATE INTERROTTE DA QUALCUNO CHE LE AVREBBE IMPEDITO DI PARLARE – LA PROCURA POTREBBE APRIRE UN FASCICOLO PER TENTATO OMICIDIO E ISCRIVERE IL COMPAGNO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI…

DONNA CADE DAL QUINTO PIANO, SI INDAGA PER TENTATO OMICIDIO

(ANSA) - La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo per tentato omicidio per il caso della donna di 33 anni precipitata dal quinto piano di un palazzo a Rozzano, nel Milanese, nella notte tra lunedì e martedì intorno alle 3.30. Il compagno, che si trovava in casa con lei al momento della caduta, potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati. Un atto dovuto per procedere con tutti gli accertamenti del caso.

La 33enne, intanto, è ancora ricoverata all'ospedale Humanitas in prognosi riservata. Familiari, amici e vicini di casa sono stati sentiti e lo saranno anche nelle prossime ore per ricostruire i rapporti all'interno della coppia, anche se al momento non risultano precedenti interventi per liti o altro né sarebbero emerse particolari tensioni tra i due.

Il pm Antonio Cristillo disporrà poi una valutazione medica su entrambi per verificare se presentino escoriazioni antecedenti alla caduta, riconducibili eventualmente a una colluttazione. Il compagno, un 28enne di origini ecuadoriane, aveva riferito ai carabinieri intervenuti sul posto che la fidanzata era uscita sul balcone per verificare un problema legato al funzionamento del condizionatore e che poi sarebbe precipitata all'improvviso.

CADE DAL QUINTO PIANO, AVEVA CHIAMATO DUE VOLTE IL 112

(ANSA) - Poco prima della caduta, la 33enne precipitata dal quinto piano (non quarto, come precedentemente scritto) a Rozzano, nel Milanese, ha tentato per due volte di chiamare il 112. Entrambe le chiamate sarebbero state interrotte da qualcuno che, in sottofondo, le avrebbe impedito di parlare.

È quanto emerso dai primi accertamenti nell'inchiesta per tentato omicidio condotta dai carabinieri e coordinata dal pm di Milano Antonio Cristillo e dall'aggiunta Tiziana Siciliano. Il compagno della donna, un 28enne ecuadoriano che nella notte tra lunedì e martedì era in casa con lei, ha riferito che poco prima della caduta avevano bevuto e litigato. Poi lei sarebbe uscita sul balcone per sistemare il motore esterno del condizionatore e all'improvviso sarebbe precipitata.