Dagotraduzione dal Daily Mail

You Jianzia, originaria della città cinese di Changzhou, ha battuto il suo record: quello delle ciglia più lunghe al mondo. Jianzia era entrata nel Guinness World Record nel 2016 grazie alle sue ciglia, lunghe 12,5 centimetri. Ma cinque anni dopo, le sue ciglia sono quasi raddoppiate, e quella della palpebra superiore sinistra hanno raggiunto i 20,5 cm.

I medici sono rimasti sconcertati dalle sue condizioni, e le sue ciglia ora cadono lungo le guance e persino oltre la sua mascella. Ma Jianzia, dopo aver trascorso un anno e mezzo in montagna in un ritiro nella natura, crede che le sue lunghe ciglia siano un «dono di Buddha».

«Ho capito per la prima volta che le mie ciglia stavano crescendo nel 2015», ha detto . «Continuano a crescere lentamente, diventando sempre più lunghe».

«Ho visitato i professionisti del settore medico per scoprire perché le mie ciglia sono più lunghe di quelle di altre persone. Il dottore non riusciva a spiegarlo e sentiva che era davvero sorprendente».

«Ho anche cercato di trovare ragioni scientifiche come i geni o qualcos'altro. Tuttavia, nessuno della mia famiglia ha le ciglia lunghe come me, quindi non c’è spiegazione».

Secondo Jianxia potrebbe dipendere dall'intervento divino invece che da un fattore medico. «Continuavo a pensare al motivo per cui avevo le ciglia così lunghe, poi mi sono ricordata di aver trascorso più di 480 giorni in montagna, anni fa». «Così, mi sono detta che le mie ciglia devono essere un dono del Buddha».

Jianxia ha aggiunto che le lunghe ciglia l'hanno fatta sembrare più giovane e hanno reso il suo corpo più forte. «Potrebbero esserci delle connessioni tra le mie lunghe ciglia e un corpo più forte. Ora sono in buona salute, ma quando sono nata ero relativamente debole. Ora mi sento abbastanza bene e molte persone pensano che sembri più giovane».

Nonostante le sue ciglia le cadano sul viso, Jianxia ha detto che non influiscono sulla sua vita quotidiana e le fanno risparmiare tempo quando si applica il trucco.

«Grazie alle mie ciglia naturalmente lunghe, non ho bisogno di indossare ombretti o eyeliner. Le mie lunghe ciglia naturali fungono da eyeliner lungo».

«Poiché le mie ciglia sono naturali, trovo facile lavarmi il viso e svolgere la mia vita quotidiana. Cadono e crescono di nuovo. A volte si rompono se le tiro con noncuranza. Non è un problema, perché stanno ancora crescendo. Ora sono diversi centimetri più lunghe di cinque anni fa».

«Nella mia vita quotidiana, le mie ciglia non portano preoccupazioni o difficoltà. Solo tante gioie. Solo gioie, nessun problema».

«Vorrei dire ad altre persone che hanno bellezze uniche: rallegriamoci insieme e incoraggiamo la felicità», ha aggiunto.