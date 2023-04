UNA DONNA HA TRAVOLTO E UCCISO LA FIGLIA DI 7 ANNI MENTRE ERA ALLA GUIDA DELLA MACCHINA DEL COMPAGNO: NON AVEVA LA PATENTE E, L’IPOTESI PIÙ PROBABILE, È CHE STESSE FACENDO PRATICA LA VOLANTE QUANDO HA TIRATO LA FRIZIONE TROPPO VELOCEMENTE CENTRANDO IN RETROMARCIA LA PICCOLA E L’UOMO – LUI È RIMASTO ILLESO, LA PICCOLA È MORTA SUL COLPO – ALCUNE PERSONE HANNO TENTATO DI PROTEGGERE LA DONNA PARLANDO DI AUTO PIRATA, MA…

Una bambina di 7 anni, Aurora Napolitano, è stata travolta e uccisa per errore dall'auto guidata dalla mamma, intenta a fare retromarcia. L'incidente era avvenuto da poco quando, alle 16.15 di sabato, i Carabinieri sono arrivati in via Emilio Buccafusca, a Casalnuovo, un Comune che si trova alle porte di Napoli. […]

La mamma senza patente

Non aveva la patente la donna che, accidentalmente, ha ucciso la figlia di 7 anni, Aurora, dopo una manovra con la macchina del compagno. L'ipotesi al vaglio dei carabinieri è che, in un'area adibita a parcheggio e in quel momento libera, fosse al volante dell'Audi A3 per fare pratica per la patente. Mentre il compagno e la bambina assistevano da dietro alle prove, la mamma avrebbe forse tirato la frizione troppo velocemente centrando i due immediatamente dietro e uccidendo la piccola sul colpo. Illeso l'uomo, mentre la posizione della donna - sotto choc - è ora al vaglio degli inquirenti.

C'è chi ha cercato di proteggere la donna: «È stata un'auto pirata»

«È stata investita da un'auto pirata», hanno cominciato a gridare i testimoni. «Un uomo l'ha travolta e poi è fuggito dopo l'investimento», hanno raccontato alcuni facendo scattare una caccia alla vettura. L'allarme per un potenziale pirata della strada in fuga ha attivato gli accertamenti dei militari ma del presunto pirata lungo tutto le strade della zona nessuna traccia.

