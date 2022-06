MANCINI IN BILICO! - DOPO IL MONDIALE MANCATO E LA PENOSA DISFATTA CON L’ARGENTINA, STASERA SE LA VEDRÀ CON LA GERMANIA (SABATO PROSSIMO L’INGHILTERRA): IN CASO DI ENNESIMO TRACOLLO, AL CT DELLA NAZIONALE, ABBANDONATO PURE DAI ZACCAGNI E LAZZARI, NON RESTERÀ CHE FIRMARE LA LETTERINA DI DIMISSIONI….