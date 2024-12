MA LE DONNE DEL VILLAGGIO SONO SCESE IN PIAZZA PER MANIFESTARE CONTRO IL TENTATIVO DI SOPPRIMERLO

https://www.repubblica.it/esteri/2024/12/04/news/germania_borkum_rito_klaasohm_picchiare_le_donne_polemiche-423822633/

Estratto dell’articolo di Tonia Mastrobuoni per "la Repubblica"

festival klaasohm di borkum 9

“Ero piena di ematomi. E parlo in forma anonima perché la mia famiglia vive ancora sull’isola. Non voglio che abbia problemi”. Benvenuti a Borkum, la più occidentale delle isole tedesche del Mare del Nord, […] Dove, una volta all’anno, gli uomini picchiano le donne durante un rito barbarico e semiclandestino.

Alla televisione tedesca ARD […] alcune donne hanno rivelato di recente la loro scioccante esperienza. E si è scoperto che a Borkum, ogni 5 dicembre, si celebra la notte del Klaasohm, durante la quale un pugno di uomini travestiti da bestie con enormi corna bianche danno la caccia alle donne e le seviziano con un corno di mucca[…]

festival klaasohm di borkum 2

In pieno inverno, quando i turisti hanno lasciato l’isola da un pezzo, lontano da occhi curiosi e telecamere, l’intero villaggio si scatena in un rito collettivo che inizia il pomeriggio con festeggiamenti e colossali bevute in tutte le viuzze del centro.

Ad un certo punto gli uomini prescelti, sei “Klaasohm” mascherati con lunghe corna in testa e un “Wiefke”, un uomo vestito da donna, devono azzuffarsi tra di loro per decidere chi ha il privilegio della caccia alle femmine.

festival klaasohm di borkum 7

Dopo il tramonto, tutto il Paese partecipa al ‘festa’, le donne da maltrattare vengono catturate per strada e trattenute finché non arrivano i Klaahsom che le percuotono. […] L’origine del rito ha un carattere altrettanto barbarico.

Nel ‘700 gli uomini dell’isola sparivano per lunghi periodi in mare per la caccia alle balene. Quando arrivava l’inverno tornavano sull’isola, che per mesi era stata governata dalle donne. E il rito di “Klaahsom”, l’usanza di picchiarle davanti all’intero villaggio, fu creata per segnalare il ripristino della loro autorità.

festival klaasohm di borkum 5

Ora che finalmente qualcuno ha alzato il velo su questa mostruosa usanza, si stanno moltiplicando le testimonianze. […] Le donne parlano […] di un’usanza “umiliante, devastante e deprimente” che si conclude con un dolcetto infilato in bocca. Un’altra ha fatto sapere alla Frankfurter Allgemeine Zeitung di essere stata legata in una casa e seviziata a lungo.

festival klaasohm di borkum 4

Ai cronisti del ARD che hanno trovato un muro nel tentativo di stanare la polizia, il Comune o gli stessi isolani sul rito del Klaahsom, il sindaco Juergen Akkermann ha rifiutato un’intervista e si è concesso solo in una dichiarazione scritta in cui ha spiegato che “è una festa per gli isolani, non è immediatamente comprensibile agli esterni”. In base alle testimonianze, gli uomini vengono preparati sin da bambini alla notte del Klaahsom.

festival klaasohm di borkum 1

Ora che è scoppiato il caso grazie al servizio dell’ARD, in Germania si è levata un’ondata di indignazione e di proteste. E il sindaco e l’associazione che organizza la festa, i “Borkumer Jungens”, i “Ragazzi di Borkum” - rigorosamente vietata alle donne - sono corsi ai ripari. Alle emittenti nazionali si sono presentati con il capo cosparso di cenere, balbettando che la festa cambierà e che sarà eliminata la parte delle botte alle donne. […]

Ma domenica scorsa, duecento donne di Borkum sono scese in piazza per protestare. Non contro il Klaahsom, bensì contro il tentativo di sopprimerlo. Hanno espresso il loro disappunto suonando enormi corni di mucca. E i loro cartelli recitavano “non ci rovinate la festa”.

festival klaasohm di borkum 3 festival klaasohm di borkum 1 festival klaasohm di borkum 2 festival klaasohm di borkum 8 festival klaasohm di borkum 6