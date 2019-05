UNA DONNA TUTTO CASH - ANNA BETTOZZI, IN ARTE ANA BETTZ, IMPRENDITRICE E CANTANTE SARDA, VEDOVA DEL PETROLIERE SERGIO DI CESARE, E’ STATA FERMATA A VENTIMIGLIA A BORDO DI UNA ROLLS ROYCE CON 300 MILA EURO IN CONTANTI - LE FIAMME GIALLE LE HANNO SEQUESTRATO UN ALTRO MILIONE E 700 MILA - ORA E’ INDAGATA PER RICICLAGGIO - VIDEO

Annalisa Grandi per www.corriere.it

Il suo nome d’arte è Ana Bettz. All’anagrafe Anna Bettozzi, 59 anni, imprenditrice e cantante sarda, vedova del petroliere Sergio Di Cesare, nonché cantante, è stata fermata dagli agenti della Guardia di Finanza a Ventimiglia a bordo di una Rolls Royce. Aveva con sé 300 mila euro in contanti.

I soldi

Le Fiamme Gialle a quanto si è appreso avevano seguito l’auto sin dalla partenza: oltre ai 300 mila euro trovati a bordo, ne sarebbero stati trovati un altro milione e 700 mila in un luogo che non è stato svelato. La donna, imprenditrice e cantante, è ora indagata per riciclaggio dalla Procura di Imperia che vuole fare luce sulla provenienza di quel denaro. L’operazione è coperta dal massimo riserbo.

Chi è

Anna Bettozzi, nata a Porto Rotondo, come vicino di casa in Sardegna aveva Silvio Berlusconi, e per la prima parte della sua carriera si era dedicata al settore immobiliare: all’epoca, come racconta «Il Secolo XIX» aveva i capelli neri e pubblicizzava «Le case firmate». Poi, la svolta: Anna si dà al mondo della musica e dello spettacolo, nome d’arte Ana Bettz, capelli biondi e balli scatenati nei suoi video. Per citarne uno, «Ecstasy», primo singolo del 1997, realizzato dal produttore dei videoclip di Madonna e Michael Jackson. Nel 2011 è stata anche presenza fissa a «Quelli che il calcio». Un nome noto, insomma. Vedova del petroliere Sergio Di Cesare, nel 1999 insieme al marito era stata sequestrata per una notte nella villa in cui i due vivevano, al Quarto Miglio, a Roma. I rapinatori avevano portato via soldi e oggetti preziosi per un valore totale di circa 100 milioni delle vecchie lire.

