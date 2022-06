DONNA VELATA, SEMPRE DESIDERATA - SABATO 4 GIUGNO A CINISELLO BALSAMO, VICINO MILANO, SI TERRA' IL PRIMO CONCORSO EUROPEO DEI MUSULMANI RISERVATO A DONNE VELATE - VERRANNO VALUTATE "LE CARATTERISTICHE DI VESTIBILITA' DEL VELO, DELL'INTERO ABITO E DELLA MODESTIA NELL'INDOSSARLO" OLTRE A...

Sabato 4 giugno alle 15 si svolgerà a Cinisello Balsamo (Milano) la finale del primo concorso europeo di bellezza riservato a donne velate. L'evento «Regina con il hijab, sii l'esempio» è in programma alla discoteca Almas (ex Karisma) ed è organizzato da Assia Belhadj.

Nell'elezione della miss verranno valutate «le caratteristiche di vestibilità del velo, dell'intero abito e della modestia nell'indossarlo», oltre all'«aspetto islamico» dell'aspirante miss.

L'iniziativa intende «sostenere le ragazze velate a causa delle grandi sfide che stanno affrontando nelle società europee». La partecipazione è riservata alle ragazze di seconda generazione, nate e cresciute in Italia. Al termine cena tipica. L'evento sarà trasmesso in diretta anche su Youtube. (Raffaello «Yazan» Villani) [Dailymuslim.it]

