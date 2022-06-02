DONNA VELATA, SEMPRE DESIDERATA - SABATO 4 GIUGNO A CINISELLO BALSAMO, VICINO MILANO, SI TERRA' IL PRIMO CONCORSO EUROPEO DEI MUSULMANI RISERVATO A DONNE VELATE -  VERRANNO VALUTATE "LE CARATTERISTICHE DI VESTIBILITA' DEL VELO, DELL'INTERO ABITO E DELLA MODESTIA NELL'INDOSSARLO" OLTRE A...

-

Condividi questo articolo


Sabato 4 giugno alle 15 si svolgerà a Cinisello Balsamo (Milano) la finale del primo concorso europeo di bellezza riservato a donne velate. L'evento «Regina con il hijab, sii l'esempio» è in programma alla discoteca Almas (ex Karisma) ed è organizzato da Assia Belhadj.
 
Nell'elezione della miss verranno valutate «le caratteristiche di vestibilità del velo, dell'intero abito e della modestia nell'indossarlo», oltre all'«aspetto islamico» dell'aspirante miss.
 

hijab 2 hijab 2

L'iniziativa intende «sostenere le ragazze velate a causa delle grandi sfide che stanno affrontando nelle società europee». La partecipazione è riservata alle ragazze di seconda generazione, nate e cresciute in Italia. Al termine cena tipica. L'evento sarà trasmesso in diretta anche su Youtube. (Raffaello «Yazan» Villani) [Dailymuslim.it]

sfilata in velo a new york sfilata in velo a new york sfilata in hijab a new york sfilata in hijab a new york sfilata hasibuan a new york sfilata hasibuan a new york il velo diventa trend il velo diventa trend la stilista anniesa hasibuan la stilista anniesa hasibuan modella alla fashion week di new york modella alla fashion week di new york new york fashion week new york fashion week sfilata a new york sfilata a new york velo in passerella velo in passerella

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute

TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?