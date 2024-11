DONNA AL VOLANTE… - UBER E BOLT HANNO LANCIATO IN FRANCIA UN'OPZIONE CHE GARANTIRÀ, SE RICHIESTO, DI AVERE UN'AUTISTA DONNA, UN MODO DI GARANTIRE "PIÙ SICUREZZA" ALLE CLIENTI (MA ANCHE PER ATTRARRE PIÙ DONNE VERSO UN LAVORO A STRAGRANDE MAGGIORANZA MASCHILE) - C'E' SOLO UN PROBLEMA: VISTO IL NUMERO LIMITATO DI AUTISTE, I TEMPI DI ATTESA SONO MOLTO PIÙ LUNGHI RISPETTO AD ALTRE OPZIONI…

uber 3

(ANSA) - Uber e Bolt hanno annunciato oggi il lancio in Francia di un'opzione che garantirà di avere un'autista donna, un modo di rassicurare sia le conduttrici sia le clienti. ''Circa 1.500 donne autiste a Parigi potranno prendere delle passeggere a bordo'', scrive Uber in una nota, aggiungendo che ''visto il numero limitato, i tempi di attesa su 'Uber by Women' potrebbero essere più lunghi rispetto ad altre opzioni, 15 minuti in media contro 4 minuti", per il metodo classico.

uber

Un simile dispositivo è già stato lanciato da Uber in altri Paesi, in particolare, in Polonia e in Repubblica ceca. Con questa nuova opzione via smartphone, Uber spera di attrarre più donne in una professione in stragrande maggioranza maschile, garantendo ''più sicurezza'' alle clienti. Bolt, concorrente europeo di Uber, ha annunciato da parte sua il lancio di un simile servizio in Francia. Chiamata "Women for Women", verrà attivato entro fine 2024.

uber 2