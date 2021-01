DONNA AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE: FIGURIAMOCI SE E’ ANCHE UBRIACA! MOMENTI DI PANICO SULLA A4. UNA 44ENNE IMBOCCA L’AUTOSTRADA CONTROMANO. IL REPENTINO INTERVENTO DELLA POLIZIA STRADALE HA SCONGIURATO IL PEGGIO. LA DONNA AVEVA UN TASSO ALCOLEMICO DI SEI VOLTE SOPRA IL LIMITE CONSENTITO DALLA LEGGE...

Alessandro Pastore per gazzetta.it

Poteva essere il racconto di un fatto di cronaca nera, l’intervento tempestivo della polizia stradale ha per fortuna sventato l’accadersi . “Fatto curioso ma incredibile” che possiamo raccontare senza nascondere una certa meraviglia. Anche perché è avvenuto su una delle arterie autostradali più frequentate d’Italia.

Una donna di 44 anni ha imboccato l'autostrada A4 alla guida di una Ford Fiesta entrando alla barriera di Rondissone (To) in direzione Milano. Dopo essere arrivata presso l'area di servizio di Villarboit Sud e dopo aver effettuato una sosta, ha ripreso la marcia. Nonostante la conformazione della corsia che conduce all'esercizio di ristorazione fosse alquanto difficoltosa da raggiungere e completamente in galleria, la donna è riuscita a immettersi sulla carreggiata in direzione Milano, procedendo però in direzione Torino, quindi contromano.

ALCOLTEST— Subito allertata dagli altri automobilisti, la polizia stradale ha inviato sul posto una pattuglia che in pochi minuti ha raggiunto il luogo e ha fermato la conducente, evitando che si scontrasse con altri veicoli che procedevano regolarmente. Agli agenti la donna è apparsa subito in stato di ebbrezza. Sottoposta agli accertamenti con l'etilometro in dotazione, è risultata con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito (3,10 g/l).

SANZIONI— La donna residente in provincia di Novara, è stata denunciata all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, violazione che prevede oltre alla condanna penale, anche la sospensione della patente di guida. Inoltre, sempre a carico della stessa, è stata comminata una seconda sanzione, per guida contromano in autostrada che prevede, oltre alla sanzione amministrativa da 2.000 a 8.200 euro, la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

