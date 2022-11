11 nov 2022 19:49

DONNE CHE ODIANO GLI UOMINI – MADRE E FIGLIA SONO STATE ARRESTATE PER IL CASO DI DAVIDE FERRERIO, IL 22ENNE RIDOTTO IN FIN DI VITA A CROTONE IN UNA SPEDIZIONE PUNITIVA LO SCORSO 11 AGOSTO – PER IL GIUDICE LE DUE HANNO ASSISTITO AL PESTAGGIO E SONO STATE “CONSAPEVOLI TANTO CHE IL LORO CONTRIBUTO ALL’AGGRESSIONE È STATO ATTIVO” – PICCHIATO SELVAGGIAMENTE CON CALCI E PUGNI, FERRERIO ERA STATO SCAMBIATO PER LO SPASIMANTE DELLA RAGAZZA